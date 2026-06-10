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Jornalista da Globo expõe postura dos EUA com seleções estrangeiras e desabafa sobre revista em aeroporto

Karine Alves apontou descumprimento de acordo com torcedores do Irã e revista rigorosa em atletas do Senegal

  • Foto do(a) author(a) Kamila Macedo

  • Kamila Macedo

Publicado em 10 de junho de 2026 às 18:52

Karine Alves, nova apresentadora do Esporte Espetacular
Karine Alves, nova apresentadora do Esporte Espetacular Crédito: Reprodução

Karine Alves, apresentadora do “Esporte Espetacular”, está atuando como repórter na cobertura da Copa do Mundo diretamente dos Estados Unidos. Durante a transmissão do “Bom Dia Brasil” nesta terça-feira (9), a jornalista criticou a postura do governo norte-americano, questionando a forma como o país vem tratando os jogadores de seleções do Oriente Médio e da África nos dias que antecedem a competição mundial.

A jornalista apontou o descumprimento da cota mínima de 8% dos ingressos para a torcida do Irã. Dessa forma, a federação iraniana não conseguiu distribui-los aos torcedores. “Até agora a Fifa não se manifestou sobre isso. É uma situação lamentável, porque no meio de uma Copa do Mundo, não poder torcer para sua seleção é complicado”, relatou Karine.

Além disso, a jornalista comentou o desembarque da delegação do Senegal, no qual os atletas foram submetidos a fortes revistas. De acordo com ela, utilizaram detectores de metal nos jogadores assim que desembarcaram do avião. “Esse rigor não está acontecendo só com torcedores. Isso é inconcebível. A Copa nem começou e já vemos imagens como essa”, complementou.

Karine Alves, repórter da Globo

Karine Alves por Reprodução/Instagram
Karine Alves por Reprodução/Instagram
Karine Alves por Reprodução/Instagram
Karine Alves por Reprodução/Instagram
Karine Alves por Reprodução/Instagram
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Karine Alves por Reprodução/Instagram

Karine aproveitou o espaço no telejornal e quebrou o protocolo para relatar a abordagem que sofreu ao desembarcar em território americano.

“Quando cheguei aos Estados Unidos, não entendi direito o que estavam pedindo. Mandaram que eu levantasse o cabelo, de forma bastante ríspida. Fiquei sem reação, mas depois compreendi e obedeci”, disse.

“Muitas mulheres negras passam por isso e reclamam disso na chegada aos Estados Unidos. Foi algo muito pontual, que outras colegas não passaram por aqui”, finalizou o relato. 

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Tags:

Copa do Mundo Estados Unidos Karine Alves

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