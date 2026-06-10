Há 7 anos, Rafael Miguel, ator de ‘Chiquititas’ e seus pais foram assassinados em crime que chocou o Brasil

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Felipe Sena
Publicado em 10 de junho de 2026 às 19:45
Há exatamente 7 anos, o Brasil se comovia com a morte do ator Rafael Miguel, o eterno Paçoca de “Chiquititas” e de seus pais, assassinados pelo pai da namorada do ator. O caso se tornou uma das histórias mais tristes e marcantes da TV brasileira.
O ator e seus pais foram assassinados a tiros em 9 de junho de 2019, em São Paulo, por Paulo Cupertino, que não aceitava o relacionamento da filha com o jovem.
Rafael Miguel
A família do ator foi até a casa da namorada, Isabela, para conversar sobre o namoro. De acordo com o Ministério Público, ao chegarem, Paulo Cupertino efetuou 13 disparos contra Rafael, de 22 anos, João Alcisio Miguel, de 52, e Miriam Selma Miguel, de 50.
Após o crime, Cupertino fugiu e permaneceu foragido da Justiça por quase três anos usando documentos falsos e se escondendo em outros estados e países. Ele foi localizado e preso em um hotel em São Paulo em 17 de maio de 2022.
Após anulações e adiamentos no processo, Cupertino foi a júri popular e condenado a 98 anos de prisão por triplo homicídio duplamente qualificado.