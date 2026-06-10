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Há 7 anos, Rafael Miguel, ator de ‘Chiquititas’ e seus pais foram assassinados em crime que chocou o Brasil

Ator e seus pais foram mortos pelo pai da namorada do artista na época

  • Foto do(a) author(a) Felipe Sena

  • Felipe Sena

Publicado em 10 de junho de 2026 às 19:45

Rafael Miguel
Rafael Miguel Crédito: Reprodução

Há exatamente 7 anos, o Brasil se comovia com a morte do ator Rafael Miguel, o eterno Paçoca de “Chiquititas” e de seus pais, assassinados pelo pai da namorada do ator. O caso se tornou uma das histórias mais tristes e marcantes da TV brasileira.

O ator e seus pais foram assassinados a tiros em 9 de junho de 2019, em São Paulo, por Paulo Cupertino, que não aceitava o relacionamento da filha com o jovem.

Rafael Miguel

Rafael Miguel foi assassinado pelo sogro, Paulo Cupertino por Reprodução
Rafael Miguel foi assassinado pelo sogro, Paulo Cupertino por Reprodução
Rafael Miguel foi assassinado pelo sogro, Paulo Cupertino por Reprodução
Rafael Miguel foi assassinado pelo sogro, Paulo Cupertino por Reprodução
Rafael Miguel foi assassinado pelo sogro, Paulo Cupertino por Reprodução
Rafael Miguel foi assassinado pelo sogro, Paulo Cupertino por Reprodução
Rafael Miguel foi assassinado pelo sogro, Paulo Cupertino por Reprodução
Rafael Miguel foi assassinado pelo sogro, Paulo Cupertino por Reprodução
Rafael Miguel foi assassinado pelo sogro, Paulo Cupertino por Reprodução
Rafael Miguel foi assassinado pelo sogro, Paulo Cupertino por Reprodução
Rafael Miguel foi assassinado pelo sogro, Paulo Cupertino por Reprodução
Rafael Miguel foi assassinado pelo sogro, Paulo Cupertino por Reprodução
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Rafael Miguel foi assassinado pelo sogro, Paulo Cupertino por Reprodução

A família do ator foi até a casa da namorada, Isabela, para conversar sobre o namoro. De acordo com o Ministério Público, ao chegarem, Paulo Cupertino efetuou 13 disparos contra Rafael, de 22 anos, João Alcisio Miguel, de 52, e Miriam Selma Miguel, de 50.

Após o crime, Cupertino fugiu e permaneceu foragido da Justiça por quase três anos usando documentos falsos e se escondendo em outros estados e países. Ele foi localizado e preso em um hotel em São Paulo em 17 de maio de 2022.

Após anulações e adiamentos no processo, Cupertino foi a júri popular e condenado a 98 anos de prisão por triplo homicídio duplamente qualificado.

Tags:

Chiquititas Rafael Miguel

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