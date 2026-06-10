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MC Guimê lança sequência de 'País do Futebol' em ritmo de pagode após 13 anos do hit original

Nova versão tem parceria com o grupo Turma do Pagode e traz a participação especial da filha do cantor no videoclipe

  • Foto do(a) author(a) Kamila Macedo

  • Kamila Macedo

Publicado em 10 de junho de 2026 às 21:00

Mc Guimê com a filha Yarin no clipe de País no Futebol 2
Mc Guimê com a filha Yarin no clipe de País no Futebol 2 Crédito: Reprodução/Youtube

MC Guimê lançou a sequência de “País do Futebol”, após 13 anos do lançamento do hit que marcou a Copa do Mundo de 2014, sediada no Brasil. O cantor anunciou a novidade nesta quarta-feira (10), em parceria com a Turma do Pagode, e a nova música já está disponível em todas as plataformas digitais.

"País do Futebol 2, por essa vocês não esperavam, né? No flow!”, celebrou o artista nas redes sociais, citando um dos versos mais conhecidos da primeira versão, que conta com a parceria de Emicida e acumula mais de 100 milhões de visualizações no YouTube.

Nos comentários da publicação, a empolgação dos fãs não passou despercebida, inclusive por parte de quem participou da nova versão. “Aí o hexa vem”, comemorou a Turma do Pagode.

"Nossa princesinha roubou a cena", escreveu Fernanda Stroschein, esposa de Guimê. A garota em questão é Yarin, filha do casal, que fez sua estreia em videoclipes na produção.

Mc Guimê, a esposa Fernanda e a filha Yarin

MC Guimê, Fernanda Stroschein e a pequena Yarin por Reprodução
MC Guimê, Fernanda Stroschein e a pequena Yarin por Reprodução
MC Guimê, Fernanda Stroschein e a pequena Yarin por Reprodução
MC Guimê, Fernanda Stroschein e a pequena Yarin por Reprodução
MC Guimê, Fernanda Stroschein e a pequena Yarin por Reprodução
MC Guimê, Fernanda Stroschein e a pequena Yarin por Reprodução
MC Guimê, Fernanda Stroschein e a pequena Yarin por Reprodução
MC Guimê, Fernanda Stroschein e a pequena Yarin por Reprodução
MC Guimê, Fernanda Stroschein e a pequena Yarin por Reprodução
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MC Guimê, Fernanda Stroschein e a pequena Yarin por Reprodução

Mesmo mantendo boa parte da letra original da versão de 2013, “País do Futebol 2” adota um novo ritmo: o pagode. O trecho que originalmente foi rimado por Emicida agora ganha uma nova adaptação na voz dos integrantes da Turma do Pagode.

No videoclipe, já disponível no YouTube, a ambientação fica por conta de um campo de futebol. Tanto MC Guimê, quanto os cantores da Turma do Pagode, aparecem acompanhados de mulheres e crianças vestindo a camisa da Seleção Brasileira.

Confira o clipe completo:

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Tags:

Música Copa do Mundo 2026 mc Guimê

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