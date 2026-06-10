NOVELAS

Quem matou Arthur Brandão? Tony Ramos revela já saber a resposta para grande mistério de ‘Quem Ama Cuida’

Veterano, que vive Otoniel na trama de Walcyr Carrasco e Claudia Souto, instigou os bastidores ao afirmar que conhece o grande mistério da novela

Kamila Macedo

Publicado em 10 de junho de 2026 às 20:29

Otoniel (Tony Ramos) Crédito: TV Globo/Divulgação

Tony Ramos surpreendeu ao revelar que já sabe quem é o assassino de Arthur Brandão, mistério central da atual novela das nove da TV Globo, “Quem Ama Cuida”. Ao ser questionado por Letícia Colin nos bastidores das gravações, o ator mostrou que está por dentro do destino dos personagens e que já conhece um dos desfechos mais aguardados pelos noveleiros de plantão.

No folhetim, Ramos interpreta Otoniel, pai de Adriana, a protagonista da história defendida por Letícia Colin. Na obra escrita por Walcyr Carrasco e Claudia Souto, a personagem de Colin será apontada como a assassina pelo fato de estar recém-casada com Arthur. Adriana terminará sendo declarada culpada e condenada a 12 anos de prisão, retornando para se vingar de quem a incriminou.

Os questionamentos sobre a autoria do crime contra o personagem de Antônio Fagundes não pararam no veterano. Em um vídeo publicado nas redes sociais, Letícia Colin conversou com outros integrantes do elenco para descobrir os palpites de cada um.

Chay Suede apostou em Ademir, personagem de Dan Stulbach e pai de seu papel na história. Já Isabela Garcia acredita que o culpado seja Pedro, interpretado por Suede. Por fim, Colin questionou João Vitor Gonçalves, que dá vida a Mau Mau, e a aposta do ator foi Diná, vivida por Rosi Campos.

Quem Ama Cuida 1 de 4

Contudo, a resposta de Tony Ramos foi a que mais chocou Letícia, que expressou espanto ao notar que o colega já tem a informação. "Não, eu já sei quem é. Durma com o barulho", disparou o ator, antes de se afastar.

Arthur Brandão faleceu nos primeiros episódios de “Quem Ama Cuida”. O mistério que cerca a morte do empresário deve se perpetuar até meados da reta final do folhetim. E, apesar da declaração de Tony Ramos, de acordo com a Folha de S. Paulo, a Globo e os autores só irão bater o martelo sobre o desfecho dias antes do último capítulo, marcado para 22 de janeiro de 2027.

A morte do personagem de Antonio Fagundes foi ao ar no dia 2 de junho e, desde então, os telespectadores começaram a teorizar sobre quem seria o culpado.