CULINÁRIA

Érick Jacquin ensina receita para fazer o 'arroz perfeito' com toque francês

Jurado do "MasterChef" adiciona ervas e manteiga ao preparo clássico e revela que o prato é servido em seu restaurante

Kamila Macedo

Publicado em 10 de junho de 2026 às 21:49

Érick Jacquin prepara arroz com manteiga, tomilho e folha de louro Crédito: Reprodução/Instagram

Ao pensar no clássico almoço do dia a dia, não se pode negar que o arroz é figurinha carimbada na mesa. Seja branco ou parboilizado, refogado com cebola ou temperado apenas com sal, o grão era o segundo alimento mais consumido no país, presente em 76,1% das respostas, atrás apenas do café, de acordo com uma pesquisa do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) de 2019.

Preparar o acompanhamento é uma tarefa simples e cotidiana na maioria dos lares, mas o chef Érick Jacquin resolveu inovar ao ensinar uma versão diferente do clássico arroz branco. Por meio de um vídeo publicado em seu perfil no Instagram, o francês demonstrou o passo a passo do que considera o “arroz perfeito”.

Levando manteiga na composição, ingrediente que é a base da culinária francesa, a receita também ganha o aroma de ervas como o louro e o tomilho. A cebola e o alho marcam presença, mas Jacquin garante que não se preocupa com a precisão do corte desses ingredientes no momento do preparo.

Os ingredientes necessários são simples. Confira a lista:

3 folhas de louro

1 ramo de tomilho

1 cebola média picada grosseiramente

2 dentes de alho cortados pela metade

2 e 1/2 xícaras de arroz (aproximadamente)

Manteiga a gosto

Água fervente quanto baste

Arroz soltinho 1 de 4

Modo de preparo:

Essa é uma receita que, apesar de simples, exige atenção com os detalhes e o tempo de panela. O segredo inicial consiste em colocar as folhas de louro e o ramo de tomilho em uma panela quente com um pouco de óleo. Depois, coloque a cebola picada grosseiramente, o alho cortado pela metade e a manteiga.

Após refogar os ingredientes, acrescente o arroz. Ele ainda diz todos os grãos devem ficar bem brilhantes e envolvidos na gordura da manteiga, a chamada nacrée. Jacquin ainda indica que o sal seja adicionado justamente nesta etapa do refogado. Para finalizar, cubra tudo com água fervente.