Érick Jacquin ensina receita para fazer o 'arroz perfeito' com toque francês

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Kamila Macedo
Publicado em 10 de junho de 2026 às 21:49
Ao pensar no clássico almoço do dia a dia, não se pode negar que o arroz é figurinha carimbada na mesa. Seja branco ou parboilizado, refogado com cebola ou temperado apenas com sal, o grão era o segundo alimento mais consumido no país, presente em 76,1% das respostas, atrás apenas do café, de acordo com uma pesquisa do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) de 2019.
Preparar o acompanhamento é uma tarefa simples e cotidiana na maioria dos lares, mas o chef Érick Jacquin resolveu inovar ao ensinar uma versão diferente do clássico arroz branco. Por meio de um vídeo publicado em seu perfil no Instagram, o francês demonstrou o passo a passo do que considera o “arroz perfeito”.
Levando manteiga na composição, ingrediente que é a base da culinária francesa, a receita também ganha o aroma de ervas como o louro e o tomilho. A cebola e o alho marcam presença, mas Jacquin garante que não se preocupa com a precisão do corte desses ingredientes no momento do preparo.
Os ingredientes necessários são simples. Confira a lista:
3 folhas de louro
1 ramo de tomilho
1 cebola média picada grosseiramente
2 dentes de alho cortados pela metade
2 e 1/2 xícaras de arroz (aproximadamente)
Manteiga a gosto
Água fervente quanto baste
Arroz soltinho
Modo de preparo:
Essa é uma receita que, apesar de simples, exige atenção com os detalhes e o tempo de panela. O segredo inicial consiste em colocar as folhas de louro e o ramo de tomilho em uma panela quente com um pouco de óleo. Depois, coloque a cebola picada grosseiramente, o alho cortado pela metade e a manteiga.
Após refogar os ingredientes, acrescente o arroz. Ele ainda diz todos os grãos devem ficar bem brilhantes e envolvidos na gordura da manteiga, a chamada nacrée. Jacquin ainda indica que o sal seja adicionado justamente nesta etapa do refogado. Para finalizar, cubra tudo com água fervente.
Para a etapa final do cozimento, o processo exige paciência. Após tampar a panela, a mistura deve cozinhar em fogo médio ou baixo por aproximadamente 20 minutos. O chef confidenciou que essa é a receita que ele utiliza inclusive no Jojo, seu restaurante especializado em frutos do mar.