CASA E JARDIM

Não jogue fora as toalhas velhas: o que fazer e como usar truque que pode ajudar na rotina da casa

Tecido absorvente pode ganhar novas funções e reduzir gastos com panos descartáveis e itens de limpeza



Helena Merencio

Agência Correio

Publicado em 10 de junho de 2026 às 19:19

Toalhas que já não servem para o banho podem ganhar novas funções na limpeza e na organização da casa Crédito: Ilustração gerada por IA

Toda casa tem uma toalha que deixa de ir para o banho, mas continua esquecida no armário. Ela já não tem a mesma maciez, perdeu a cor ou não seca como antes. Mesmo assim, ainda guarda o que mais importa para outras tarefas da rotina: tecido resistente e boa absorção.

Com alguns cortes, essa peça pode ganhar novos usos sem exigir compra de panos extras: ela vira apoio para limpar superfícies, disco demaquilante reutilizável, bloqueio contra frestas de portas e janelas ou pano reservado para secar as patas dos animais em dias de chuva.

Toalhas de banho 1 de 6

O cuidado está em separar cada função e manter a lavagem em dia. Assim, a toalha antiga não vira descarte antes da hora e ainda ajuda a reduzir desperdício dentro de casa.

Nova função

Toalhas costumam ser produzidas com algodão ou outros tecidos capazes de absorver grande quantidade de líquido. Mesmo quando já não atendem bem às necessidades do banho, continuam úteis em atividades que exigem resistência e contato frequente com água.

Esse reaproveitamento também evita a substituição constante de panos de limpeza e reduz o descarte de peças que ainda podem ser utilizadas em outras áreas da casa.

Panos da casa

Uma das aplicações mais simples é transformar a toalha em panos para diferentes ambientes. O tecido pode ser cortado em tamanhos variados, de acordo com a necessidade de cada tarefa.

Peças maiores funcionam bem na limpeza de superfícies amplas. Já os cortes menores podem ser usados em bancadas, vidros, objetos e espaços mais estreitos.

Para evitar mistura entre ambientes, vale manter uma identificação simples. Cores diferentes, etiquetas ou pequenos pontos de linha ajudam a separar os panos destinados ao banheiro, à cozinha, ao carro ou a outras áreas.

Além da limpeza

A utilidade não fica restrita à faxina. Pequenos círculos recortados do tecido podem ser usados como discos demaquilantes reutilizáveis.

Portas e janelas com frestas também podem receber uma toalha enrolada em formato cilíndrico. Posicionada na parte inferior da abertura, a peça ajuda a reduzir a entrada de correntes de ar.

Em dias de chuva, toalhas antigas também costumam ser reservadas para secar patas de animais depois dos passeios.

Cuidados necessários

Cada uso deve ter um tecido próprio. Peças destinadas ao banheiro não devem circular por áreas onde alimentos são preparados.

Quando utilizadas em locais muito sujos, as toalhas reaproveitadas precisam passar por lavagem adequada e secagem completa. A umidade acumulada favorece mofo e mau cheiro, reduzindo a vida útil do tecido.

Outro ponto importante é acompanhar o estado da peça. Rasgos extensos e desgaste excessivo indicam que o material já não suporta novas lavagens ou usos frequentes.

Menos desperdício

Grande parte das toalhas descartadas ainda possui áreas em boas condições de uso. Aproveitar esse material em outras funções prolonga a vida útil do tecido e reduz a quantidade de lixo gerada dentro de casa.