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Samira faz tatuagem em homenagem ao BBB 26 com sua 'marca registrada'; veja resultado

Ex-atendente de bar tatuou o mascote do reality com um detalhe que virou seu símbolo na edição

  • Foto do(a) author(a) Ana Beatriz Sousa

  • Ana Beatriz Sousa

Publicado em 24 de abril de 2026 às 13:50

Samira faz tatuagem em homenagem ao BBB 26 e mostra resultado
Samira faz tatuagem em homenagem ao BBB 26 e mostra resultado Crédito: Reprodução/Redes Sociais

A ex-BBB 26, Samira, que conquistou o público com seu jeito autêntico (e muitas lágrimas), decidiu levar a experiência do programa para o resto da vida, literalmente. Nesta sexta-feira (24), a 'prin', como é chamada carinhosamente pelos fãs, mostrou que tatuou o icônico robozinho do reality no tornozelo, mas com um toque especial que é a sua cara.

Veja a tatuagem que Samira fez em homenagem ao BBB 26

Samira faz tatuagem em homenagem ao BBB 26 e mostra resultado por Reprodução/Redes Sociais
Samira faz tatuagem em homenagem ao BBB 26 e mostra resultado por Reprodução/Instagram
Juliano Floss e Samira protagonizaram brigas no BBB 26 por Reprodução/GloboPlay
Samira faz tatuagem em homenagem ao BBB 26 e mostra resultado por Reprodução/Instagram
Samira faz tatuagem em homenagem ao BBB 26 e mostra resultado por Reprodução/Instagram
Samira BBB 26 por Reprodução/Instagram
Samira BBB 26 por Reprodução/Instagram
Samira faz tatuagem em homenagem ao BBB 26 e mostra resultado por Reprodução/Instagram
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Samira faz tatuagem em homenagem ao BBB 26 e mostra resultado por Reprodução/Redes Sociais

O desenho do RoBBB não veio sozinho, o mascote ganhou um par de botas, acessório que virou o símbolo visual de Samira durante sua estadia na casa mais vigiada do Brasil. "Vai ter robozinho de bota, sim!", celebrou a equipe da ex-atendente nas redes sociais.

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A trajetória de Samira foi uma das mais curiosas desta edição. Aqui fora, ela virou fenômeno após internautas transformarem seus momentos de drama e choro em edições que lembravam a abertura da novela Malhação.  

Enquanto colhe os frutos da fama, marcando presença em eventos de peso como a première de 'O Diabo Veste Prada 2', Samira também lida com algumas relações fora do jogo. A relação com Juliano Floss, que foi seu grande aliado, parece ter azedado de vez. Após um desentendimento na reta final, os dois seguem no 'unfollow' mútuo no Instagram.

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