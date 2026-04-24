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Ana Beatriz Sousa
Publicado em 24 de abril de 2026 às 13:50
A ex-BBB 26, Samira, que conquistou o público com seu jeito autêntico (e muitas lágrimas), decidiu levar a experiência do programa para o resto da vida, literalmente. Nesta sexta-feira (24), a 'prin', como é chamada carinhosamente pelos fãs, mostrou que tatuou o icônico robozinho do reality no tornozelo, mas com um toque especial que é a sua cara.
Veja a tatuagem que Samira fez em homenagem ao BBB 26
O desenho do RoBBB não veio sozinho, o mascote ganhou um par de botas, acessório que virou o símbolo visual de Samira durante sua estadia na casa mais vigiada do Brasil. "Vai ter robozinho de bota, sim!", celebrou a equipe da ex-atendente nas redes sociais.
A trajetória de Samira foi uma das mais curiosas desta edição. Aqui fora, ela virou fenômeno após internautas transformarem seus momentos de drama e choro em edições que lembravam a abertura da novela Malhação.
Enquanto colhe os frutos da fama, marcando presença em eventos de peso como a première de 'O Diabo Veste Prada 2', Samira também lida com algumas relações fora do jogo. A relação com Juliano Floss, que foi seu grande aliado, parece ter azedado de vez. Após um desentendimento na reta final, os dois seguem no 'unfollow' mútuo no Instagram.