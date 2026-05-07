ASTROLOGIA

Hoje (7 de maio) o destino te testa: Oportunidades inesperadas surgem e pedem maturidade para mudar de vida

Nem tudo o que brilha é ouro; aprenda a diferenciar uma distração de uma chance real

Ana Beatriz Sousa

Publicado em 7 de maio de 2026 às 17:17

Signos e plutão retrógrado Crédito: Imagem gerada por IA

Esta quinta-feira não será um dia morno. Pelo contrário, ela traz situações que vão testar sua capacidade de manter a calma sob pressão. Pode ser um imprevisto doméstico ou um mal-entendido com alguém próximo, mas o objetivo desses eventos é um só: medir sua maturidade. Quem conseguir agir com consciência, sem explodir ou se vitimizar, sairá ganhando muito lá na frente.



O ritual de bem-estar ideal para cada signo recarregar as energias 1 de 13

Muitas vezes, a gente pede oportunidades ao Universo, mas quando elas chegam disfarçadas de desafios, a gente reclama. Hoje, olhe para os seus problemas por outro ângulo. O que essa situação está tentando te ensinar? Até o final desta semana, você vai perceber que o "não" que recebeu hoje foi, na verdade, um livramento para algo muito melhor que está por vir.



Agir com maturidade também significa saber a hora de recuar. Se você perceber que uma discussão não vai levar a lugar nenhum, escolha a sua paz em vez de ter razão. O equilíbrio emocional será a sua armadura nesta quinta-feira, garantindo que você termine o dia com a sensação de dever cumprido e a consciência tranquila.

