ESTREIA RUBRO-NEGRA

Saiba tudo sobre o Vitória antes de estrear na Série A contra o Remo

Confronto entre paraenses e baianos ocorre nesta quarta-feira (28), a partir das 19h

Alan Pinheiro

Publicado em 28 de janeiro de 2026 às 04:00

Vitória vai estrear na Série A contra o Remo Crédito: Victor Ferreira/EC Vitória

Depois de dois anos flertando com o rebaixamento na Série A, o Vitória se prepara para iniciar a caminhada na primeira divisão com o objetivo de conseguir a classificação para uma competição internacional sem os sustos de se aproximar de uma possível queda. Para isso, o Leão encara o Remo dentro do Barradão nesta quarta-feira (28) para começar a temporada com mais conforto. A bola rola a partir das 19h.

Essa vontade de fazer um campeonato mais regular saiu da boca do próprio treinador Jair Ventura. “A gente sabe como foi a Série A ano passado. A gente combinou de fazer um campeonato de regularidade. Que a gente possa ser mais regular e ter um campeonato mais tranquilo. E essa regularidade passa por esse jogo em casa. A nossa torcida está chateada com a derrota, mas nós precisamos deles”, deu o recado.

Jogos do Vitória na Série A de 2026 1 de 38

O pedido acontece justamente após uma derrota para o Bahia no clássico Ba-Vi disputado no último final de semana. O baque fica ainda pior para o Leão considerando as condições do jogo, em que os rubro-negros usaram o time titular às vésperas de um jogo importante. A escolha também foi pontuada pelo comandante do Vitória, que deixou o sucesso ou o fracasso da estratégia para o campo decidir.

“Eles [o Remo] vão mais descansados. A gente fez um planejamento para ter uma equipe mais entrosada. O que vai acontecer é o resultado final. Vamos torcer para o planejamento estar certo e vencer em casa”, disse.

Vitória enviou proposta para contratar o atacante Marinho 1 de 11

Para o confronto, o treinador do Leão já sabe que não vai poder contar com os zagueiros Andrei e Edu, além do centroavante Renzo López. O trio de jogadores estão lesionados e não tem retornos esperados para os próximos dias. Além deles, o recém contratado Marinho também não deve aparecer na relação do treinador, que contou com apenas uma sessão de treino com o novo atacante.

Como novidade, o torcedor do Leão pode ver a estreia do argentino Emmanuel Martínez. Recém contratado pelo Vitória, o volante foi poupado do clássico para ter mais condição de jogo visando a estreia do Campeonato Brasileiro.

A tendência é de que o provável time do Vitória repita a mesma escalação que entrou em campo no clássico Ba-Vi, pelo Campeonato Baiano. Ainda de acordo com o comandante rubro-negro, a formação com três zagueiros deve ser mantida para o início da competição. Uma mudança vai depender do desempenho do time na reta inicial da Série A.

Vitória e Remo se enfrentaram apenas 19 vezes na história, com humilde vantagem para o clube paraense. O Leão da Barra saiu vitorioso em seis oportunidades, perdeu sete vezes e empatou em outros seis compromissos. Com os rubro-negros como mandantes, cenário deste jogo, foram nove jogos disputados, com quatro resultados positivos para os baianos, três empates e dois confrontos vencidos pelo Remo.