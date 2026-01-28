Acesse sua conta
Saiba tudo sobre o Vitória antes de estrear na Série A contra o Remo

Confronto entre paraenses e baianos ocorre nesta quarta-feira (28), a partir das 19h

  Alan Pinheiro

  Alan Pinheiro

Publicado em 28 de janeiro de 2026 às 04:00

Vitória vai estrear na Série A contra o Remo
Vitória vai estrear na Série A contra o Remo Crédito: Victor Ferreira/EC Vitória

Depois de dois anos flertando com o rebaixamento na Série A, o Vitória se prepara para iniciar a caminhada na primeira divisão com o objetivo de conseguir a classificação para uma competição internacional sem os sustos de se aproximar de uma possível queda. Para isso, o Leão encara o Remo dentro do Barradão nesta quarta-feira (28) para começar a temporada com mais conforto. A bola rola a partir das 19h.

Essa vontade de fazer um campeonato mais regular saiu da boca do próprio treinador Jair Ventura. “A gente sabe como foi a Série A ano passado. A gente combinou de fazer um campeonato de regularidade. Que a gente possa ser mais regular e ter um campeonato mais tranquilo. E essa regularidade passa por esse jogo em casa. A nossa torcida está chateada com a derrota, mas nós precisamos deles”, deu o recado.

O pedido acontece justamente após uma derrota para o Bahia no clássico Ba-Vi disputado no último final de semana. O baque fica ainda pior para o Leão considerando as condições do jogo, em que os rubro-negros usaram o time titular às vésperas de um jogo importante. A escolha também foi pontuada pelo comandante do Vitória, que deixou o sucesso ou o fracasso da estratégia para o campo decidir.

“Eles [o Remo] vão mais descansados. A gente fez um planejamento para ter uma equipe mais entrosada. O que vai acontecer é o resultado final. Vamos torcer para o planejamento estar certo e vencer em casa”, disse.

Para o confronto, o treinador do Leão já sabe que não vai poder contar com os zagueiros Andrei e Edu, além do centroavante Renzo López. O trio de jogadores estão lesionados e não tem retornos esperados para os próximos dias. Além deles, o recém contratado Marinho também não deve aparecer na relação do treinador, que contou com apenas uma sessão de treino com o novo atacante.

Como novidade, o torcedor do Leão pode ver a estreia do argentino Emmanuel Martínez. Recém contratado pelo Vitória, o volante foi poupado do clássico para ter mais condição de jogo visando a estreia do Campeonato Brasileiro.

LEIA MAIS

Vitória x Remo: onde assistir, escalações e arbitragem

Atacante revelado pelo Vitória entra na mira de gigante italiano e pode mudar de clube na Europa

Após 10 anos, Vitória oficializa retorno de Marinho ao clube

Vitória tem interesse em contratação de volante multicampeão do Vasco da Gama

Morte de goleiro formado no Vitória completa oito anos nesta terça (27)

A tendência é de que o provável time do Vitória repita a mesma escalação que entrou em campo no clássico Ba-Vi, pelo Campeonato Baiano. Ainda de acordo com o comandante rubro-negro, a formação com três zagueiros deve ser mantida para o início da competição. Uma mudança vai depender do desempenho do time na reta inicial da Série A.

Vitória e Remo se enfrentaram apenas 19 vezes na história, com humilde vantagem para o clube paraense. O Leão da Barra saiu vitorioso em seis oportunidades, perdeu sete vezes e empatou em outros seis compromissos. Com os rubro-negros como mandantes, cenário deste jogo, foram nove jogos disputados, com quatro resultados positivos para os baianos, três empates e dois confrontos vencidos pelo Remo.

A última oportunidade em que o Leão de Salvador conseguiu vencer o Leão do Pará aconteceu há 33 anos. No ano de 1993, o Vitória superou o adversário no Barradão por 2x1. João Marcelo e Alex Alves marcaram para os donos da casa, enquanto Biro-Biro descontou para o time rival. Naquele time, o lateral direito era Rodrigo Chagas, que agora tem a função de auxiliar técnico do clube.

