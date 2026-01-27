Acesse sua conta
Morte de goleiro formado no Vitória completa oito anos nesta terça (27)

Na ocasião, o jogador estava emprestado pelo Leão ao Guarani

  • Foto do(a) author(a) Alan Pinheiro

  • Alan Pinheiro

Publicado em 27 de janeiro de 2026 às 04:00

Morte de goleiro Wallace completa oito anos em 2026 Crédito: Maurícia da Matta / EC Vitória

Foi exatamente em um 27 de janeiro, como hoje, que os torcedores do Vitória sentiram a perda de um dos jogadores formados em suas categorias de base. Há oito anos, o goleiro Wallace Ribeiro Barato faleceu após o seu carro capotar na Rodovia dos Bandeirantes, no KM 140, na altura de Limeira, em São Paulo. Na ocasião, o jogador estava emprestado pelo Leão ao Guarani. Wallace estava a caminho de Ribeirão Preto, onde visitaria familiares num dia de folga.

Wallace Ribeiro tinha 22 anos, era natural de Salvador e foi cria da base rubro-negra. Em dezembro de 2017, teve o seu contrato renovado até o final de 2020 e em seguida emprestado para a equipe de Campinas, onde ainda não havia entrado em campo. Era visto pelo Leão como atleta de muito potencial.

No rubro-negro, Wallace foi promovido na temporada 2015 aos profissionais e jogou duas vezes, ambas em 2016. Foi titular no triunfo sobre o Feirense, por 2x0, no Barradão, pelo Campeonato Baiano, e no empate em 0x0 com a Portuguesa no Canindé pela Copa do Brasil. O técnico que lhe deu as primeiras oportunidades entre os titulares foi Vagner Mancini, que indicou o empréstimo de Wallace ao Bugre para que ele desenvolvesse seu futebol.

Na época, o Vitória divulgou uma nota lamentando a tragédia. "Toda a comunidade rubro-negra está de luto. A história de um jovem foi interrompida de forma inesperada e deixará eternas lembranças. Wallace tornou-se jogador profissional nos braços do nosso Esporte Clube Vitória. À sua família, os nossos mais sinceros sentimentos de pesar, colocando nesse momento toda nossa estrutura para o que se fizer necessário para o alívio dessa grande dor", declarou o presidente Ricardo David em nota.

O Guarani também emitiu uma nota mostrando o seu pesar. "O Guarani Futebol Clube lamenta profundamente o ocorrido e coloca-se inteiramente à disposição dos familiares e amigos. Não existem palavras para expressar o que estamos sentindo. Deus haverá de trazer o conforto”, afirmou o presidente Palmeron Mendes Filho.

Em homenagem ao goleiro, foi respeitado um minuto de silêncio antes do jogo Bahia x Fluminense de Feira pelo Baianão, em Pituaçu. A homenagem também foi prestada no clássico Corinthians x São Paulo, no Pacaembu, pelo Paulistão.

