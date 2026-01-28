Acesse sua conta
Atacante rebaixado com o Vitória em 2021 começa ano em alta em rival do Leão na Série A

Atleta de 30 anos tem três gols em seis jogos em 2026

  Pedro Carreiro

  • Pedro Carreiro

Publicado em 28 de janeiro de 2026 às 18:26

Marcinho em ação pelo Vitória
Marcinho em ação pelo Vitória

O atacante Marcinho, que integrou o elenco do Vitória rebaixado à Série C em 2021, vive um início de temporada em alta defendendo a Chapecoense, rival do Leão na Série A. Aos 30 anos, o jogador atravessa um dos melhores momentos da carreira e já se destaca neste começo de ano pelo Campeonato Catarinense.

Em apenas seis partidas na temporada, Marcinho soma três gols e uma assistência com a camisa da Chape. O bom momento ficou ainda mais evidente no último domingo (25), quando foi decisivo no clássico contra o Joinville, na Arena Condá, ao marcar dois gols e dar uma assistência na goleada por 6x0 da Chape. 

Relembre a passagem de Marcinho pelo Vitória

Marcinho em ação pelo Vitória por Pietro Carpi/EC Vitória
Marcinho em ação pelo Vitória por Pietro Carpi/EC Vitória
Marcinho em ação pelo Vitória por Pietro Carpi/EC Vitória
Marcinho em ação pelo Vitória por Pietro Carpi/EC Vitória
Marcinho em ação pelo Vitória por Pietro Carpi/EC Vitória
1 de 5
Marcinho em ação pelo Vitória por Pietro Carpi/EC Vitória

Peça importante na campanha de acesso da Chapecoense à Série A em 2024, o atacante chega à elite do futebol brasileiro como uma das principais referências do elenco. A equipe catarinense estreia na competição nesta quarta-feira (20), às 20h, diante do Santos, na Arena Condá.

Revelado nas categorias de base de Vila Nova, Ponte Preta e Corinthians, Marcinho iniciou a carreira profissional em 2016, pelo Remo. Desde então, acumulou passagens por São Paulo, Athletico-PR, Goiás, Sport, Cuiabá e Botafogo. Em 2021, foi emprestado pelo clube carioca ao Vitória, onde disputou 24 partidas, marcou cinco gols e distribuiu três assistências na temporada marcada pelo rebaixamento rubro-negro.

Após deixar o Vitória, o atacante defendeu CRB e Avaí, além de ter atuado no futebol internacional pelo Al-Riyadh, da Arábia Saudita. Desde 2023 na Chapecoense, Marcinho já soma 120 jogos pelo clube, com 19 gols marcados e 14 assistências, consolidando-se como um dos nomes mais experientes e decisivos do elenco.

Vitória

