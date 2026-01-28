Acesse sua conta
Com uma mudança em relação ao Ba-Vi, Vitória está escalado para enfrentar o Remo

Equipes enfrentam nesta quarta-feira (28), às 19h, no Barradão

  • Foto do(a) author(a) Alan Pinheiro

  • Alan Pinheiro

Publicado em 28 de janeiro de 2026 às 18:15

Matheuzinho tem 100 partidas pelo Vitória
Matheuzinho tem mais de 100 partidas pelo Vitória Crédito: Victor Ferreira/EC Vitória

Em jogo válido pela 1ª rodada do Brasileirão Série A 2026, Vitória e Remo se enfrentam nesta quarta-feira (28), às 19h, no Barradão. Em relação ao Ba-Vi, o técnico Jair Ventura fez apenas uma mudança na equipe titular. Erick deixa o time para a entrada do meia Matheuzinho.

Vitória: Gabriel; Riccieli, Camutanga e Zé Marcos; Mateus Silva, Gabriel Baralhas, Caíque Gonçalves e Ramon; Matheuzinho, Aitor Cantalapiedra e Renato Kayzer. Técnico: Jair Ventura.

Jogos do Vitória na Série A de 2026

1ª rodada - Remo em casa  por Reprodução
2ª rodada - Palmeiras fora por Reprodução
3ª rodada - Flamengo em casa por Reprodução
4ª rodada - Botafogo fora por Reprodução
5ª rodada - Bahia fora  por Reprodução
6ª rodada - Atlético-MG em casa por Reprodução
7ª rodada - Grêmio fora  por Reprodução
8ª rodada - Mirassol em casa por Reprodução
9ª rodada - Cruzeiro fora por Reprodução
10ª rodada - Chapecoense fora  por Reprodução
11ª rodada - São Paulo em casa por Reprodução
12ª rodada - Corinthians em casa por Reprodução
13ª rodada - Atlhetico-PR fora  por Reprodução
14ª rodada - Coritiba em casa por Reprodução
15ª rodada - Fluminense fora por Reprodução
16ª rodada - RB Bragantino fora  por Reprodução
17ª rodada em casa Internacional por Reprodução
18ª rodada - Santos fora  por Reprodução
19ª rodada - Vasco da Gama em casa por Reprodução
20ª rodada - Remo fora  por Reprodução
21ª rodada - Palmeiras em casa por Reprodução
22ªrodada - Flamengo fora por Reprodução
23ª rodada - Botafogo em casa  por Reprodução
24ª rodada - Bahia em casa por Reprodução
25ª rodada - Atlético-MG fora por Reprodução
26ª rodada - Grêmio em casa  por Reprodução
27ª rodada - Mirassol fora por Reprodução
28ª rodada - Cruzeiro em casa  por Reprodução
29ª rodada - Chapecoense em casa por Reprodução
30ª rodada - São Paulo fora  por Reprodução
31ª rodada - Corinthians fora por Reprodução
32ª rodada - Atlhetico-PR em casa por Reprodução
33ª rodada - Coritiba fora  por Reprodução
34ª rodada Fluminense em casa  por Reprodução
35ª rodada - RB Bragantino em casa  por Reprodução
36ª rodada - Internacional fora  por Reprodução
37ª rodad - Santos em casa  por Reprodução
38ª rodada - Vasco da Gama fora  por Reprodução
1 de 38
1ª rodada - Remo em casa  por Reprodução

Remo: Marcelo Rangel; João Lucas, Marllon, Kayky e Léo Andrade; Zé Ricardo, Patrick de Paula e Jaderson; Pikachu, Alef Manga e João Pedro. Técnico: Juan Carlos Osório.

O Rubro-Negro baiano chega pressionado para a estreia no Brasileirão 2026. Além do resultado negativo no Ba-Vi, a equipe comandada por Jair Ventura tem uma longa lista de desfalques. O mais recente é o atacante Renzo López, que sofreu uma lesão lombar durante treino e deve ficar fora entre 4 e 6 semanas. De voltao ao clube depois de 10 anos, o atacante Marinho também não participará da partida.

Outros desfalques confirmados são: Edu (lesão na coxa direita), Kauan (lesão na coxa), Claudinho (lesão no joelho), Lucas Arcanjo (cirurgia no joelho), Andrei (cirurgia no joelho), Fintelman (cirurgia no quadril), Davi (artroscopia no ombro) e Rúben Ismael (cirurgia no joelho).

