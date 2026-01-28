Com uma mudança em relação ao Ba-Vi, Vitória está escalado para enfrentar o Remo

Cadastre-se e receba grátis as principais notícias do Correio.
Alan Pinheiro
Publicado em 28 de janeiro de 2026 às 18:15
Em jogo válido pela 1ª rodada do Brasileirão Série A 2026, Vitória e Remo se enfrentam nesta quarta-feira (28), às 19h, no Barradão. Em relação ao Ba-Vi, o técnico Jair Ventura fez apenas uma mudança na equipe titular. Erick deixa o time para a entrada do meia Matheuzinho.
Vitória: Gabriel; Riccieli, Camutanga e Zé Marcos; Mateus Silva, Gabriel Baralhas, Caíque Gonçalves e Ramon; Matheuzinho, Aitor Cantalapiedra e Renato Kayzer. Técnico: Jair Ventura.
Jogos do Vitória na Série A de 2026
Remo: Marcelo Rangel; João Lucas, Marllon, Kayky e Léo Andrade; Zé Ricardo, Patrick de Paula e Jaderson; Pikachu, Alef Manga e João Pedro. Técnico: Juan Carlos Osório.
O Rubro-Negro baiano chega pressionado para a estreia no Brasileirão 2026. Além do resultado negativo no Ba-Vi, a equipe comandada por Jair Ventura tem uma longa lista de desfalques. O mais recente é o atacante Renzo López, que sofreu uma lesão lombar durante treino e deve ficar fora entre 4 e 6 semanas. De voltao ao clube depois de 10 anos, o atacante Marinho também não participará da partida.
Outros desfalques confirmados são: Edu (lesão na coxa direita), Kauan (lesão na coxa), Claudinho (lesão no joelho), Lucas Arcanjo (cirurgia no joelho), Andrei (cirurgia no joelho), Fintelman (cirurgia no quadril), Davi (artroscopia no ombro) e Rúben Ismael (cirurgia no joelho).