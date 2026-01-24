Acesse sua conta
Ainda não é assinante?
Ao continuar, você concorda com a nossa Política de Privacidade
ou
Entre com o Google
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Recuperar senha
Preencha o campo abaixo com seu email.
Já tem uma conta? Entre
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Dados não encontrados!
Você ainda não é nosso assinante!
Mas é facil resolver isso, clique abaixo e veja como fazer parte da comunidade Correio *
ASSINE

Ex-capitão e multicampeão pelo Vitória é contratado por Esquadrão de Aço

O lateral Zeca vai defender o Atlhetic-MG em 2026

  • Foto do(a) author(a) Pedro Carreiro

  • Pedro Carreiro

Publicado em 23 de janeiro de 2026 às 20:00

Capitão na Série B, Zeca renova contrato com o Vitória
Zeca foi o capitão do Vitória nas conquistas da Série B em 2023 e do Baianão em 2024 Crédito: VICTOR FERREIRA / ECV

O Athletic, também conhecido como Esquadrão de Aço, anunciou a contratação de um nome experiente e vencedor para a temporada 2026. Ex-capitão e multicampeão pelo Vitória, o lateral Zeca, de 31 anos, chega ao Esquadrão de Aço após passagem pelo Coritiba, onde foi campeão da Série B do Campeonato Brasileiro em 2025.

Revelado pelo Santos, Zeca construiu uma carreira marcada por versatilidade e conquistas. Atua pelos dois lados do campo e soma passagens por clubes como Internacional, Vasco, Bahia, Mirassol e Houston Dynamo, dos Estados Unidos. No currículo, carrega ainda um feito histórico: foi titular da seleção brasileira campeã olímpica em 2016, sob o comando de Rogério Micale, na inédita medalha de ouro conquistada nos Jogos do Rio.

Relembre a passagem de Zeca pelo Vitória

Zeca  por VICTOR FERREIRA / ECV
Zeca  por Victor Ferreira/EC Vitória
Zeca  por VICTOR FERREIRA / ECV
Zeca  por VICTOR FERREIRA / ECV
Zeca por Arisson Marinho
Zeca  por VICTOR FERREIRA / ECV
Zeca f por Victor Ferreira/EC Vitória
Zeca  por VICTOR FERREIRA / ECV
Zeca  por Victor Ferreira/EC Vitória
Zeca por VICTOR FERREIRA / ECV
1 de 10
Zeca  por VICTOR FERREIRA / ECV

Antes de defender o Coxa, o lateral viveu um dos períodos mais marcantes da carreira no Vitória. Pelo clube baiano, foi capitão na campanha do título da Série B de 2023, liderando o time no acesso à elite nacional, e também conquistou o Campeonato Baiano de 2024. Ao todo, disputou 65 partidas com a camisa rubro-negra, com dois gols e duas assistências, antes de deixar o clube em maio daquele ano.

A trajetória recente de Zeca chama atenção por um feito raro no futebol brasileiro: três acessos consecutivos à Série A. Além do Vitória, ele voltou a subir em 2024 pelo Mirassol e, em 2025, foi peça importante no Coritiba campeão da Série B, disputando 33 partidas, todas na Segundona, com participação direta em uma campanha de 17 vitórias. Agora, ele vai tentar conquistar o quarto acesso seguido, com as cores do Esquadrão de Aço. 

LEIA MAIS 

Campeão nacional pelo Vitória começa o ano em alta como camisa 10 de time gaúcho

Vitória x Bahia: veja onde assistir, escalações e arbitragem

Volantes de Bahia e Vitória antecipam clima de clássico Ba-Vi: 'Vai ser guerra'

Ba-Vi 505: veja a lista dos jogadores que podem estrear clássico

Ex-Vitória vive primeiros dias na Ásia após se destacar no Brasil

Anunciado oficialmente pelo Athletic no último dia 13, Zeca não demorou a entrar em campo. O lateral já foi titular nos três compromissos mais recentes da equipe mineira, na derrota para o URT, no empate com o Democrata e na vitória sobre o Pouso Alegre. Na lanterna do Módulo C do Campeonato Mineiro, o Esquadrão de Aço volta a campo neste domingo (25), quando recebe o Betim em busca de reação.

Tags:

Vitória

Mais recentes

Imagem - Atacante formado pelo Bahia volta ao Brasil para jogar o Campeonato Mineiro

Atacante formado pelo Bahia volta ao Brasil para jogar o Campeonato Mineiro
Imagem - Após melhor temporada da carreira, ex-atacante do Vitória vive auge no Japão

Após melhor temporada da carreira, ex-atacante do Vitória vive auge no Japão
Imagem - Meia formado no Bahia vive auge da carreira após nove anos fora do Brasil

Meia formado no Bahia vive auge da carreira após nove anos fora do Brasil

MAIS LIDAS

Imagem - Hoje (24 de janeiro) marca um novo ciclo de independência para 4 signos; os resultados aparecem agora
01

Hoje (24 de janeiro) marca um novo ciclo de independência para 4 signos; os resultados aparecem agora

Imagem - Nubank emite comunicado após boatos de falência
02

Nubank emite comunicado após boatos de falência

Imagem - O sofrimento chega ao fim antes de 2026 acabar e 4 signos sentem esse alívio claramente
03

O sofrimento chega ao fim antes de 2026 acabar e 4 signos sentem esse alívio claramente

Imagem - 'Dormi e acordei sendo o hit do verão', diz Gretchen em Salvador
04

'Dormi e acordei sendo o hit do verão', diz Gretchen em Salvador