LEMBRA DELE?

Ex-capitão e multicampeão pelo Vitória é contratado por Esquadrão de Aço

O lateral Zeca vai defender o Atlhetic-MG em 2026

Pedro Carreiro

Publicado em 23 de janeiro de 2026 às 20:00

Zeca foi o capitão do Vitória nas conquistas da Série B em 2023 e do Baianão em 2024 Crédito: VICTOR FERREIRA / ECV

O Athletic, também conhecido como Esquadrão de Aço, anunciou a contratação de um nome experiente e vencedor para a temporada 2026. Ex-capitão e multicampeão pelo Vitória, o lateral Zeca, de 31 anos, chega ao Esquadrão de Aço após passagem pelo Coritiba, onde foi campeão da Série B do Campeonato Brasileiro em 2025.

Revelado pelo Santos, Zeca construiu uma carreira marcada por versatilidade e conquistas. Atua pelos dois lados do campo e soma passagens por clubes como Internacional, Vasco, Bahia, Mirassol e Houston Dynamo, dos Estados Unidos. No currículo, carrega ainda um feito histórico: foi titular da seleção brasileira campeã olímpica em 2016, sob o comando de Rogério Micale, na inédita medalha de ouro conquistada nos Jogos do Rio.

Antes de defender o Coxa, o lateral viveu um dos períodos mais marcantes da carreira no Vitória. Pelo clube baiano, foi capitão na campanha do título da Série B de 2023, liderando o time no acesso à elite nacional, e também conquistou o Campeonato Baiano de 2024. Ao todo, disputou 65 partidas com a camisa rubro-negra, com dois gols e duas assistências, antes de deixar o clube em maio daquele ano.

A trajetória recente de Zeca chama atenção por um feito raro no futebol brasileiro: três acessos consecutivos à Série A. Além do Vitória, ele voltou a subir em 2024 pelo Mirassol e, em 2025, foi peça importante no Coritiba campeão da Série B, disputando 33 partidas, todas na Segundona, com participação direta em uma campanha de 17 vitórias. Agora, ele vai tentar conquistar o quarto acesso seguido, com as cores do Esquadrão de Aço.