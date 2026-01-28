Acesse sua conta
Ainda não é assinante?
Ao continuar, você concorda com a nossa Política de Privacidade
ou
Entre com o Google
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Recuperar senha
Preencha o campo abaixo com seu email.
Já tem uma conta? Entre
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Dados não encontrados!
Você ainda não é nosso assinante!
Mas é facil resolver isso, clique abaixo e veja como fazer parte da comunidade Correio *
ASSINE

Com boa partida contra o Remo, Fabri revela pacto do Vitória para dar resposta para a torcida

Atacante chegou a fazer o terceiro do Leão, mas viu seu gol ser anulado por impedimento de Erick

  • Foto do(a) author(a) Alan Pinheiro

  • Alan Pinheiro

Publicado em 28 de janeiro de 2026 às 21:23

Fabri revelou que o Vitória fez um pacto de vencer na estreia
Fabri revelou que o Vitória fez um pacto de vencer na estreia Crédito: Victor Ferreira/EC Vitória

Na estreia do Campeonato Brasileiro, o Vitória recebeu o Remo no Barradão e venceu por 2x0 dentro de casa. Escolhido para entrar no segundo tempo, o atacante Fabri foi um dos destaques da partida, sendo muito acionado na segunda etapa e participando do segundo gol marcado pelo Leão da Barra. Na saída do campo, o jogador destacou que a equipe estava focada em dar uma resposta para a torcida e vencer no primeiro jogo da Série A.

"A gente sabia que ia ser um jogo complicado. Desde 2009 que a gente não ganhava na estreia do Brasileirão em casa, mas ontem à noite e hoje antes da palestra, fizemos um pacto que isso ia acabar hoje. E a gente trabalhou até o final, lutamos e saímos com os três pontos", disse o atacante, que chegou a fazer o terceiro, mas viu seu gol ser anulado por impedimento de Erick.

Veja como foi Vitória x Remo, pela 1ª rodada da Série A

Vitória x Remo - 1ª rodada do Campeonato Brasileiro por Victor Ferreira/EC Vitória
Vitória x Remo - 1ª rodada do Campeonato Brasileiro por Victor Ferreira/EC Vitória
Vitória x Remo - 1ª rodada do Campeonato Brasileiro por Victor Ferreira/EC Vitória
Vitória x Remo - 1ª rodada do Campeonato Brasileiro por Victor Ferreira/EC Vitória
Vitória x Remo - 1ª rodada do Campeonato Brasileiro por Victor Ferreira/EC Vitória
Vitória x Remo - 1ª rodada do Campeonato Brasileiro por Victor Ferreira/EC Vitória
Vitória x Remo - 1ª rodada do Campeonato Brasileiro por Victor Ferreira/EC Vitória
Vitória x Remo - 1ª rodada do Campeonato Brasileiro por Victor Ferreira/EC Vitória
Vitória x Remo - 1ª rodada do Campeonato Brasileiro por Victor Ferreira/EC Vitória
Vitória x Remo - 1ª rodada do Campeonato Brasileiro por Victor Ferreira/EC Vitória
1 de 10
Vitória x Remo - 1ª rodada do Campeonato Brasileiro por Victor Ferreira/EC Vitória

O Rubro-Negro baiano chegou pressionado para a estreia no Brasileirão pelo resultado negativo no Ba-Vi. Para dar uma resposta à torcida, o técnico Jair Ventura entrou em campo com apenas uma mudança na escalação titular da equipe. No lugar de Erick, o meia Matheuzinho assumiu a vaga na ponta direita.

O primeiro tempo até começou bem, mas o Vitória foi caindo de desempenho e viu o Remo tomando o controle da partida. Ofensivamente, a noite poderia não ser inspirada, mas Renato Kayzer voltou do intervalo abrindo o placar no Barradão. O time cresceu ainda mais e chegou ao segundo com Baralhas quando estava novamente dominando o jogo.

LEIA MAIS

Vitória se recupera no segundo tempo e vence o Remo por 2x0 na estreia da Série A

Atacante rebaixado com o Vitória em 2021 começa ano em alta em rival do Leão na Série A

Com uma mudança em relação ao Ba-Vi, Vitória está escalado para enfrentar o Remo

Com passagem apagada pelo Vitória, volante está invicto em sua volta ao Brasil

Torcedores do Vitória enchem shopping de Salvador para apresentação de Marinho

Com o resultado, o Rubro-negro inicia a competição com três pontos. O próximo compromisso do clube acontece no próximo domingo (1), quando vai a Feira de Santana para enfrentar o Barcelona de Ilhéus, pelo Baianão. Já pela Série A, o Leão só volta a campo na próxima quarta-feira (4), quando encara o Palmeiras na Arena Barueri.

Mais recentes

Imagem - 'Foi uma vitória tranquila', destaca Jair Ventura após superar o Remo na estreia da Série A

'Foi uma vitória tranquila', destaca Jair Ventura após superar o Remo na estreia da Série A
Imagem - De virada, Bahia vence o Corinthians por 2x1 e estreia com triunfo na Série A

De virada, Bahia vence o Corinthians por 2x1 e estreia com triunfo na Série A
Imagem - Vitória se recupera no segundo tempo e vence o Remo por 2x0 na estreia da Série A

Vitória se recupera no segundo tempo e vence o Remo por 2x0 na estreia da Série A

MAIS LIDAS

Imagem - Prefeitura divulga lista de contemplados no Programa Minha Casa, Minha Vida
01

Prefeitura divulga lista de contemplados no Programa Minha Casa, Minha Vida

Imagem - Universo pede organização, diálogo e planejamento para Áries, Gêmeos, Leão e Libra nesta quarta-feira (28 de janeiro)
02

Universo pede organização, diálogo e planejamento para Áries, Gêmeos, Leão e Libra nesta quarta-feira (28 de janeiro)

Imagem - Resultado da Quina 6939, desta quarta-feira (28)
03

Resultado da Quina 6939, desta quarta-feira (28)

Imagem - Mais chuva! Confira a previsão do tempo para Salvador até domingo (1º)
04

Mais chuva! Confira a previsão do tempo para Salvador até domingo (1º)