Com boa partida contra o Remo, Fabri revela pacto do Vitória para dar resposta para a torcida

Alan Pinheiro
Publicado em 28 de janeiro de 2026 às 21:23
Na estreia do Campeonato Brasileiro, o Vitória recebeu o Remo no Barradão e venceu por 2x0 dentro de casa. Escolhido para entrar no segundo tempo, o atacante Fabri foi um dos destaques da partida, sendo muito acionado na segunda etapa e participando do segundo gol marcado pelo Leão da Barra. Na saída do campo, o jogador destacou que a equipe estava focada em dar uma resposta para a torcida e vencer no primeiro jogo da Série A.
"A gente sabia que ia ser um jogo complicado. Desde 2009 que a gente não ganhava na estreia do Brasileirão em casa, mas ontem à noite e hoje antes da palestra, fizemos um pacto que isso ia acabar hoje. E a gente trabalhou até o final, lutamos e saímos com os três pontos", disse o atacante, que chegou a fazer o terceiro, mas viu seu gol ser anulado por impedimento de Erick.
O Rubro-Negro baiano chegou pressionado para a estreia no Brasileirão pelo resultado negativo no Ba-Vi. Para dar uma resposta à torcida, o técnico Jair Ventura entrou em campo com apenas uma mudança na escalação titular da equipe. No lugar de Erick, o meia Matheuzinho assumiu a vaga na ponta direita.
O primeiro tempo até começou bem, mas o Vitória foi caindo de desempenho e viu o Remo tomando o controle da partida. Ofensivamente, a noite poderia não ser inspirada, mas Renato Kayzer voltou do intervalo abrindo o placar no Barradão. O time cresceu ainda mais e chegou ao segundo com Baralhas quando estava novamente dominando o jogo.
Com o resultado, o Rubro-negro inicia a competição com três pontos. O próximo compromisso do clube acontece no próximo domingo (1), quando vai a Feira de Santana para enfrentar o Barcelona de Ilhéus, pelo Baianão. Já pela Série A, o Leão só volta a campo na próxima quarta-feira (4), quando encara o Palmeiras na Arena Barueri.