Com boa partida contra o Remo, Fabri revela pacto do Vitória para dar resposta para a torcida

Atacante chegou a fazer o terceiro do Leão, mas viu seu gol ser anulado por impedimento de Erick

Alan Pinheiro

Publicado em 28 de janeiro de 2026 às 21:23

Fabri revelou que o Vitória fez um pacto de vencer na estreia Crédito: Victor Ferreira/EC Vitória

Na estreia do Campeonato Brasileiro, o Vitória recebeu o Remo no Barradão e venceu por 2x0 dentro de casa. Escolhido para entrar no segundo tempo, o atacante Fabri foi um dos destaques da partida, sendo muito acionado na segunda etapa e participando do segundo gol marcado pelo Leão da Barra. Na saída do campo, o jogador destacou que a equipe estava focada em dar uma resposta para a torcida e vencer no primeiro jogo da Série A.

"A gente sabia que ia ser um jogo complicado. Desde 2009 que a gente não ganhava na estreia do Brasileirão em casa, mas ontem à noite e hoje antes da palestra, fizemos um pacto que isso ia acabar hoje. E a gente trabalhou até o final, lutamos e saímos com os três pontos", disse o atacante, que chegou a fazer o terceiro, mas viu seu gol ser anulado por impedimento de Erick.

O Rubro-Negro baiano chegou pressionado para a estreia no Brasileirão pelo resultado negativo no Ba-Vi. Para dar uma resposta à torcida, o técnico Jair Ventura entrou em campo com apenas uma mudança na escalação titular da equipe. No lugar de Erick, o meia Matheuzinho assumiu a vaga na ponta direita.

O primeiro tempo até começou bem, mas o Vitória foi caindo de desempenho e viu o Remo tomando o controle da partida. Ofensivamente, a noite poderia não ser inspirada, mas Renato Kayzer voltou do intervalo abrindo o placar no Barradão. O time cresceu ainda mais e chegou ao segundo com Baralhas quando estava novamente dominando o jogo.