Vitória se recupera no segundo tempo e vence o Remo por 2x0 na estreia da Série A

Renato Kayzer e Gabriel Baralhas marcaram os gols para a equipe mandante

  • Foto do(a) author(a) Alan Pinheiro

  • Alan Pinheiro

Publicado em 28 de janeiro de 2026 às 21:00

Vitória x Remo - 1ª rodada do Campeonato Brasileiro
Kayzer fez o primeiro gol do Vitória na Série A Crédito: Victor Ferreira/EC Vitória

Ansiedade é o sentimento padrão de todo torcedor antes do início de uma competição. Foi assim com os torcedores do Vitória, que espantaram todo o pessimismo com dois gritos de gol na estreia do Leão no Campeonato Brasileiro. Recebendo o Remo no Barradão, os rubro-negros superaram a equipe paraense por 2x0 dentro de casa. Renato Kayzer e Gabriel Baralhas marcaram os gols para a equipe mandante.

O Rubro-Negro baiano chegou pressionado para a estreia no Brasileirão pelo resultado negativo no Ba-Vi. Para dar uma resposta à torcida, o técnico Jair Ventura entrou em campo com apenas uma mudança na escalação titular da equipe. No lugar de Erick, o meia Matheuzinho assumiu a vaga na ponta direita.

Veja como foi Vitória x Remo, pela 1ª rodada da Série A

Vitória x Remo - 1ª rodada do Campeonato Brasileiro por Victor Ferreira/EC Vitória

O primeiro tempo até começou bem, mas o Vitória foi caindo de desempenho e viu o Remo tomando o controle da partida. Ofensivamente, a noite poderia não ser inspirada, mas Renato Kayzer voltou do intervalo abrindo o placar no Barradão. O time cresceu ainda mais e chegou ao segundo com Baralhas quando estava novamente dominando o jogo.

Com o resultado, o Rubro-negro inicia a competição com três pontos. O próximo compromisso do clube acontece no próximo domingo (1), quando vai a Feira de Santana para enfrentar o Barcelona de Ilhéus, pelo Baianão. Já pela Série A, o Leão só volta a campo na próxima quarta-feira (4), quando encara o Palmeiras na Arena Barueri.

O JOGO

No primeiro jogo do Vitória no Campeonato Brasileiro, a estratégia da equipe foi entregar a bola para os visitantes, que encontraram os rubro-negros bem postados defensivamente para sair em contra-ataques. Essa mudança de comportamento jogando dentro de casa foi o que fez o time de Jair Ventura começar o jogo levando pressão para o Remo.

Na primeira investida do Vitória pelo lado esquerdo do campo, Aitor Cantalapiedra recebeu de Ramon e tirou a bola do defensor. Antes de conseguir superar o defensor, Marllon tocou com a mão na bola. Na revisão do vídeo, nem falta e nem pênalti, já que foi identificado um toque de mão do espanhol.

Depois dos 20 minutos, o Leão da Barra viu o time paraense igualar em desempenho e passar a incomodar mais. Pressionado, o Vitória passou a empilhar erros quando tentava conectar jogadas para avançar em campo. Defensivamente, os mandantes montaram um ferrolho que dificultou o Remo de levar perigo ao gol de Gabriel.

No restante do primeiro tempo, o Vitória caiu vertiginosamente de desempenho e até teve chances de abrir o placar, mas não caprichou nos lances. Além de uma produção ofensiva ineficiente, os baianos viram os paraenses tomarem o controle da partida. Nos minutos finais, o Remo ainda colocou uma bola na trave.

Na volta do intervalo, os comandados de Jair Ventura tiveram duas modificações. Erick entrou no lugar de Aitor e Dudu substituiu Riccieli. Apesar da saída do zagueiro, a equipe não deixou de se portar em campo com três defensores, já que Caíque Gonçalves recuou para formar a trinca pelo lado direito.

As modificações geraram efeito imediato, com o Leão da Barra tendo um homem que conduzisse a bola por dentro, o que faltou na primeira etapa. Dentro dessa nova forma de jogar, foi questão de tempo para que o zero saísse do placar. Aos 13 minutos do segundo tempo, Erick cobrou escanteio e Renato Kayzer apareceu para vencer o goleiro Marcelo Rangel e balançar as redes pela primeira vez na Série A.

Depois do gol, os mandantes cresceram ainda mais na partida. As tabelas entre o ataque e o meio de campo se tornaram mais frequentes e os já conhecidos cruzamentos para a área deram lugar a mais possibilidades de ataque. Foi exatamente a partir de uma jogada diferente que o Leão ampliou o placar.

Na faixa dos 31 minutos, Jamerson inverteu o jogo e Erick conseguiu ganhar a sobra da bola. O camisa 33 conseguiu encontrar Fabri dentro da área, que devolveu para o atacante. Erick sutilmente ajeitou para Gabriel Baralhas aparecer livre, deslocar o goleiro e carimbar as redes, dando números finais ao confronto.

FICHA TÉCNICA

Vitória 2 x 0 Remo - 1ª rodada do Campeonato Brasileiro

Vitória: Gabriel; Riccieli (Erick), Camutanga e Zé Marcos; Mateus Silva, Gabriel Baralhas, Caíque Gonçalves e Ramon (Jamerson); Matheuzinho, Aitor Cantalapiedra (Dudu) e Renato Kayzer (Fabri). Técnico: Jair Ventura.

Remo: Marcelo Rangel; João Lucas, Marllon, Léo Andrade e Kayky; Zé Ricardo (Pavani), Patrick de Paula (Dodô) e Jaderson (Patrick); Pikachu, Alef Manga (Marcelinho) e João Pedro (Eduardo Melo). Técnico: Juan Carlos Osório.

Estádio: Barradão, em Salvador;

Gols: Renato Kayzer, aos 13, Gabriel Baralhas, aos 31 minutos do segundo tempo;

Cartões amarelos: Zé Ricardo, Patrick de Paula, Dodô, Léo Andrade (Remo); Gabriel Baralhas, Ramon (Vitória);

Público pagante: 16.511 pessoas;

Renda: R$ 387.892,00;

Arbitragem: Ramon Abatti Abel, auxiliado por Gizeli Casaril e Thiaggo Americano Labes (trio de SC);

VAR: Rodrigo Nunes de Sa (RJ).

