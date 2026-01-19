Concursos públicos em 2026: mais de 230 mil vagas previstas e o que os candidatos precisam saber agora

Cadastre-se e receba grátis as principais notícias do Correio.
Carmen Vasconcelos
Publicado em 19 de janeiro de 2026 às 06:00
Para quem incluiu a estabilidade financeira nas metas de Ano Novo, 2026 promete ser o "ano das oportunidades". Segundo levantamento nacional da Associação de Apoio aos Concursos e Exames (ACONEXA), o Brasil deve enfrentar um dos maiores ciclos de seleções públicas da última década, com a previsão de mais de 230 mil vagas distribuídas entre as esferas federal, estadual e municipal.
O movimento é impulsionado por um "efeito cascata" na administração pública: o déficit histórico de servidores, o aumento das aposentadorias nos últimos anos e a necessidade urgente de recomposição em áreas estratégicas, como segurança e fiscalização.
"O movimento é sustentado por fatores estruturais. A sanção da Lei de Diretrizes Orçamentárias (LDO) dá segurança para avançar com novos certames e nomeações, respeitando a Lei de Responsabilidade Fiscal", explica Marco Antonio Araujo Jr., presidente da ACONEXA.
Mapa das oportunidades
O governo federal concentra o maior volume de vagas e os salários mais atrativos. O Orçamento de 2026, já aprovado, destina recursos para 163.802 vagas federais.
Diferente do que ocorreu recentemente, o governo federal não realizará uma nova edição do Concurso Nacional Unificado (CNU) este ano. Segundo a ministra da Gestão e Inovação Esther Dweck, a prioridade em 2026 será a convocação de excedentes das seleções já realizadas e a execução de concursos em curso.
A decisão também leva em conta as restrições do calendário eleitoral, o que favorece a realização de concursos por órgãos de forma individual, em vez de um certame unificado gigante.
Bahia e Região Nordeste
Embora o foco federal seja expressivo, a ACONEXA aponta que os estados e municípios devem seguir a tendência nacional, especialmente nas áreas de Educação, Saúde e Segurança Pública.
Na Bahia, a expectativa é que seleções municipais e estaduais aproveitem a janela orçamentária para suprir carências em quadros administrativos e de policiamento. A base para essa "onda" de concursos é a LDO 2026, sancionada na virada do ano. Além de garantir as contratações, o texto define uma meta de superávit primário de R$ 34,2 bilhões, o que, segundo especialistas, sinaliza que o governo pretende contratar, mas mantendo o rigor fiscal.
Para os candidatos, a recomendação de Araujo Jr. é clara: "O cenário é favorável, mas exige foco nas autorizações individuais que devem surgir ao longo do primeiro semestre".
Concursos na Bahia 2026
Com editais previstos já para janeiro, a Bahia deve abrir mais de 11 mil vagas em diversos níveis;
Segurança Pública e Educação lideram as oportunidades. Se o cenário nacional é promissor, na Bahia ele é imediato. Com a sanção da Lei de Orçamentária Anual (LOA), 2026 começa com editais "na agulha" para carreiras jurídicas, policiais e administrativas.
1. Segurança Pública: O "carro-chefe" do ano.Este é o setor com maior urgência. O destaque absoluto é a Polícia Civil (PC-BA), que tem edital confirmado para este mês de janeiro.
2. Carreiras Jurídicas e Tribunais Para quem busca os salários mais altos do estado, o Tribunal de Justiça (TJ-BA) e as procuradorias estão no centro das atenções:
3. Fisco e Administração Estadual O "pacote de 2026" inclui órgãos estratégicos para a arrecadação e gestão:
4. Municípios: Feira de Santana e Salvador No âmbito municipal, o destaque é o interior, mas a capital mantém seleções pontuais: