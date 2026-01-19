Acesse sua conta
Concursos públicos em 2026: mais de 230 mil vagas previstas e o que os candidatos precisam saber agora

Levantamento aponta ampla oferta de vagas nas esferas federal, estadual e municipal

  • Foto do(a) author(a) Carmen Vasconcelos

  • Carmen Vasconcelos

Publicado em 19 de janeiro de 2026 às 06:00

O Brasil deve viver um dos maiores ciclos de seleções públicas da última década
O Brasil deve viver um dos maiores ciclos de seleções públicas da última década Crédito: Shutterstock

Para quem incluiu a estabilidade financeira nas metas de Ano Novo, 2026 promete ser o "ano das oportunidades". Segundo levantamento nacional da Associação de Apoio aos Concursos e Exames (ACONEXA), o Brasil deve enfrentar um dos maiores ciclos de seleções públicas da última década, com a previsão de mais de 230 mil vagas distribuídas entre as esferas federal, estadual e municipal.

O movimento é impulsionado por um "efeito cascata" na administração pública: o déficit histórico de servidores, o aumento das aposentadorias nos últimos anos e a necessidade urgente de recomposição em áreas estratégicas, como segurança e fiscalização.

"O movimento é sustentado por fatores estruturais. A sanção da Lei de Diretrizes Orçamentárias (LDO) dá segurança para avançar com novos certames e nomeações, respeitando a Lei de Responsabilidade Fiscal", explica Marco Antonio Araujo Jr., presidente da ACONEXA.

Mapa das oportunidades

O governo federal concentra o maior volume de vagas e os salários mais atrativos. O Orçamento de 2026, já aprovado, destina recursos para 163.802 vagas federais.

  • Segurança Pública: Polícia Federal (PF) e Polícia Rodoviária Federal (PRF). 
  • Previdência e Social: INSS (previsão de milhares de vagas para técnicos e analistas) e IBGE. 
  • Fiscal e Controle: Receita Federal (Auditores e Analistas), TCU e CGU. 
  • Financeira: Banco Central do Brasil. 

Diferente do que ocorreu recentemente, o governo federal não realizará uma nova edição do Concurso Nacional Unificado (CNU) este ano. Segundo a ministra da Gestão e Inovação Esther Dweck, a prioridade em 2026 será a convocação de excedentes das seleções já realizadas e a execução de concursos em curso. 

A decisão também leva em conta as restrições do calendário eleitoral, o que favorece a realização de concursos por órgãos de forma individual, em vez de um certame unificado gigante. 

Bahia e Região Nordeste 

Embora o foco federal seja expressivo, a ACONEXA aponta que os estados e municípios devem seguir a tendência nacional, especialmente nas áreas de Educação, Saúde e Segurança Pública.

Na Bahia, a expectativa é que seleções municipais e estaduais aproveitem a janela orçamentária para suprir carências em quadros administrativos e de policiamento. A base para essa "onda" de concursos é a LDO 2026, sancionada na virada do ano. Além de garantir as contratações, o texto define uma meta de superávit primário de R$ 34,2 bilhões, o que, segundo especialistas, sinaliza que o governo pretende contratar, mas mantendo o rigor fiscal.

Para os candidatos, a recomendação de Araujo Jr. é clara: "O cenário é favorável, mas exige foco nas autorizações individuais que devem surgir ao longo do primeiro semestre".

Concursos na Bahia 2026 

Com editais previstos já para janeiro, a Bahia deve abrir mais de 11 mil vagas em diversos níveis;

Segurança Pública e Educação lideram as oportunidades. Se o cenário nacional é promissor, na Bahia ele é imediato. Com a sanção da Lei de Orçamentária Anual (LOA), 2026 começa com editais "na agulha" para carreiras jurídicas, policiais e administrativas. 

1. Segurança Pública: O "carro-chefe" do ano.Este é o setor com maior urgência. O destaque absoluto é a Polícia Civil (PC-BA), que tem edital confirmado para este mês de janeiro. 

  • PC-BA: 750 vagas imediatas (500 investigadores, 150 escrivães e 100 delegados). 
  • PM-BA: O edital para novos soldados e oficiais é aguardado para o primeiro semestre, visando a recomposição de batalhões no interior e na capital. 
  • Polícia Técnica (DPT): Também há previsão de reforço para peritos e técnicos. 

2. Carreiras Jurídicas e Tribunais Para quem busca os salários mais altos do estado, o Tribunal de Justiça (TJ-BA) e as procuradorias estão no centro das atenções: 

  • Magistratura (Juiz Substituto): Edital previsto para janeiro de 2026 com 100 vagas mais cadastro reserva. Banca: FGV. Salário inicial: R$ 31.975,77. 
  • TJ-BA (Cartórios): 305 serventias vagas. Inscrições previstas para março/abril. 
  • PGE e DPE: A Procuradoria-Geral do Estado e a Defensoria Pública já possuem comissões formadas para novos analistas e defensores. 

3. Fisco e Administração Estadual O "pacote de 2026" inclui órgãos estratégicos para a arrecadação e gestão: 

  • Sefaz-BA: 200 vagas para Auditor Fiscal e Agente de Tributos. 
  • Adab: 200 vagas para Médicos Veterinários, Engenheiros Agrônomos e Técnicos. 
  • Agências e Secretarias: Editais anunciados para AGERBA (40 vagas), SEMA (110 vagas) e SEDUR/SEINFRA (80 vagas combinadas). 

4. Municípios: Feira de Santana e Salvador No âmbito municipal, o destaque é o interior, mas a capital mantém seleções pontuais: 

  • Feira de Santana: Está com inscrições abertas (até o final de janeiro) para 1.000 vagas de professores. É um dos maiores concursos municipais da região. 
  • Salvador: Foco em processos seletivos para a área de saúde (FESF-SUS) e expectativa de novos editais para a Guarda Municipal e assistência social ao longo do ano. 
  • Caém e Miguel Calmon: Editais abertos para diversas áreas, incluindo educação e serviços gerais

Concurso Público

