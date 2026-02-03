EMPREGO

Abertas inscrições para concurso do Procon com salários de até R$ 6,2 mil e vagas a partir do nível médio

Remuneração pode ultrapassar R$ 8 mil com gratificações e adicionais

Esther Morais

Publicado em 3 de fevereiro de 2026 às 08:42

Prova de concurso público Crédito: Freepik

Estão abertas as inscrições para o concurso público do Procon RJ, que oferece vagas a partir do nível médio e salários de até R$ 6,2 mil. A remuneração pode ultrapassar R$ 8 mil, considerando gratificações de desempenho e adicionais de qualificação previstos em edital.

Ao todo, o certame disponibiliza 30 vagas para cargos de níveis médio, técnico e superior, com jornada de 40 horas semanais. As inscrições podem ser feitas até o dia 9 de março de 2026, exclusivamente pelo site da banca organizadora, o Instituto Idecan.

As provas objetivas estão previstas para 26 de abril, na cidade do Rio de Janeiro. Para alguns cargos, a seleção inclui ainda prova discursiva e avaliação de títulos, conforme critérios estabelecidos no edital.

A taxa de inscrição é de R$ 110 para cargos de nível médio e R$ 114 para nível superior. Candidatos que se enquadram nos requisitos legais podem solicitar isenção da taxa nos dias 2 e 3 de fevereiro.