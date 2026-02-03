Acesse sua conta
Ainda não é assinante?
Ao continuar, você concorda com a nossa Política de Privacidade
ou
Entre com o Google
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Recuperar senha
Preencha o campo abaixo com seu email.
Já tem uma conta? Entre
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Dados não encontrados!
Você ainda não é nosso assinante!
Mas é facil resolver isso, clique abaixo e veja como fazer parte da comunidade Correio *
ASSINE

Emprego: Salvador tem 508 vagas com salários de até R$ 8 mil nesta terça-feira (3)

Cargo com maior salário é de gerente administrativo

  • Foto do(a) author(a) Esther Morais

  • Esther Morais

Publicado em 3 de fevereiro de 2026 às 09:03

Simm oferece vagas em Salvador
Simm oferece vagas em Salvador Crédito: Bruno Concha / Secom PMS

O Serviço Municipal de Intermediação de Mão de Obra (Simm) oferece 508 vagas de emprego e estágio com salários de até R$ 8 mil em Salvador para esta terça-feira (3). Os candidatos deverão acessar o site Salvador Digital para agendar o atendimento, a partir das 17h. Em caso de deficiência visual, os candidatos devem entrar em contato pelo número (71) 3202-2005 para fazer o agendamento.

O atendimento está sendo realizado de forma híbrida, ou seja, de forma presencial e remota, via WhatsApp – a escolha é no momento do agendamento. No caso das vagas que exigem experiência, o tempo de serviço deve ser comprovado em carteira de trabalho.

Confira as vagas: 

Salvador tem 508 vagas com salários de até R$ 8 mil nesta terça-feira (3)

Confira vagas de emprego em Salvador por Captura de tela
Confira vagas de emprego em Salvador por Captura de tela
Confira vagas de emprego em Salvador por Captura de tela
Confira vagas de emprego em Salvador por Captura de tela
Confira vagas de emprego em Salvador por Captura de tela
Confira vagas de emprego em Salvador por Captura de tela
Confira vagas de emprego em Salvador por Captura de tela
Confira vagas de emprego em Salvador por Captura de tela
Confira vagas de emprego em Salvador por Captura de tela
Confira vagas de emprego em Salvador por Captura de tela
Confira vagas de emprego em Salvador por Captura de tela
Confira vagas de emprego em Salvador por Captura de tela
Confira vagas de emprego em Salvador por Captura de tela
1 de 13
Confira vagas de emprego em Salvador por Captura de tela

Leia mais

Imagem - Abertas inscrições para concurso do Procon com salários de até R$ 6,2 mil e vagas a partir do nível médio

Abertas inscrições para concurso do Procon com salários de até R$ 6,2 mil e vagas a partir do nível médio

Imagem - Onda de calor vai atingir mais de 400 cidades no Brasil; saiba onde

Onda de calor vai atingir mais de 400 cidades no Brasil; saiba onde

Imagem - Prouni 2026: resultado da 1ª chamada é divulgado

Prouni 2026: resultado da 1ª chamada é divulgado

Tags:

Emprego

Mais recentes

Imagem - Abertas inscrições para concurso do Procon com salários de até R$ 6,2 mil e vagas a partir do nível médio

Abertas inscrições para concurso do Procon com salários de até R$ 6,2 mil e vagas a partir do nível médio
Imagem - Isenção do Imposto de Renda começa a valer para quem ganha até R$ 5 mil; tire as principais dúvidas

Isenção do Imposto de Renda começa a valer para quem ganha até R$ 5 mil; tire as principais dúvidas
Imagem - Abono salarial PIS/Pasep 2026 começa a ser pago neste mês; tire principais dúvidas

Abono salarial PIS/Pasep 2026 começa a ser pago neste mês; tire principais dúvidas

MAIS LIDAS

Imagem - Rainha das Cavalgadas de cidade baiana é encontrada morta dentro de casa
01

Rainha das Cavalgadas de cidade baiana é encontrada morta dentro de casa

Imagem - Esposa de Henrique, da dupla com Juliano, é presa nos Estados Unidos
02

Esposa de Henrique, da dupla com Juliano, é presa nos Estados Unidos

Imagem - Luciano Huck homenageia jovem baiano que ficou em 1º lugar em Medicina na USP: 'Referência'
03

Luciano Huck homenageia jovem baiano que ficou em 1º lugar em Medicina na USP: 'Referência'

Imagem - SAC realiza ação especial de emissão da nova Carteira de Identidade Nacional em shopping de Salvador
04

SAC realiza ação especial de emissão da nova Carteira de Identidade Nacional em shopping de Salvador