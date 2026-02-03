NÍVEL MÉDIO E SUPERIOR

Emprego: Salvador tem 508 vagas com salários de até R$ 8 mil nesta terça-feira (3)

Cargo com maior salário é de gerente administrativo

Esther Morais

Publicado em 3 de fevereiro de 2026 às 09:03

Simm oferece vagas em Salvador Crédito: Bruno Concha / Secom PMS

O Serviço Municipal de Intermediação de Mão de Obra (Simm) oferece 508 vagas de emprego e estágio com salários de até R$ 8 mil em Salvador para esta terça-feira (3). Os candidatos deverão acessar o site Salvador Digital para agendar o atendimento, a partir das 17h. Em caso de deficiência visual, os candidatos devem entrar em contato pelo número (71) 3202-2005 para fazer o agendamento.

O atendimento está sendo realizado de forma híbrida, ou seja, de forma presencial e remota, via WhatsApp – a escolha é no momento do agendamento. No caso das vagas que exigem experiência, o tempo de serviço deve ser comprovado em carteira de trabalho.

Confira as vagas: