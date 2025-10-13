OPORTUNIDADE

SineBahia oferece mais de 900 vagas de emprego com salários de até R$ 3 mil

Há funções para todos os níveis de escolaridade

Millena Marques

Publicado em 13 de outubro de 2025 às 09:53

Carteira de Trabalho (imagem ilustrativa) Crédito: Shutterstock

O SineBahia, órgão estadual de intermediação para o trabalho de forma gratuita, divulgou as vagas de emprego e estágio disponíveis para 13 cidades baianas. Ao todo, são 982 oportunidades com salários de até R$ 3 mil.

Os interessados devem buscar atendimento em uma das unidades do órgão no município. Não é preciso agendar e as senhas serão distribuídas conforme disponibilidade e por ordem de chegada.

Todos devem levar carteira de trabalho física ou digital, RG, CPF, comprovante de residência, escolaridade e de vacinação contra a Covid-19, além dos documentos específicos pedidos por cada vaga.

Confira abaixo os requisitos: