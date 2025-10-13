EMPREGOS E SOLUÇÕES

ConstruNordeste 2025 anuncia edição recorde em Salvador com mais de 200 expositores e expectativa de 35 mil visitantes

Maior evento da construção civil do Norte e Nordeste consolida a Bahia como polo de inovação e debate a industrialização, sustentabilidade e novas tecnologias do setor

Carmen Vasconcelos

Publicado em 13 de outubro de 2025 às 17:51

O Centro de Convenções, em Salvador (BA), será palco de inovações, negócios e conhecimento, reunindo mais de 200 expositores, 45 palestrantes e uma projeção de 35 mil visitantes Crédito: Dvulgação

A ConstruNordeste 2025, o maior encontro da construção civil do Norte e Nordeste, chega à sua 3ª edição com números que prometem superar as expectativas. De 15 a 17 de outubro, das 13h às 21h, o Centro de Convenções, em Salvador (BA), será palco de inovações, negócios e conhecimento, reunindo mais de 200 expositores, 45 palestrantes e uma projeção de 35 mil visitantes. O evento oferecerá 30 horas de conteúdo técnico, além de apresentar as mais recentes soluções tecnológicas e produtos inovadores.

A edição de 2025 da ConstruNordeste se destaca pelo seu crescimento exponencial, consolidando a feira como um termômetro do dinamismo do mercado. “Superamos as marcas do ano passado em exposição e conteúdo. Este ano aumentamos em 50% a área locada, incluímos mais de 10 novas palestras e a expectativa é bater recorde de público nos três dias do evento”, afirma o presidente do Sindicato da Indústria da Construção do Estado da Bahia (Sinduscon-BA), instituição parceira na realização da ConstruNordeste, Alexandre Landim. Ele complementa: “o eixo principal deste ano é a industrialização da construção civil, que será explorado em diversas palestras, com o objetivo de transformar o setor, movimentando toda a cadeia produtiva e impactando a economia da cidade e do estado”.

A programação abrange temas que refletem o momento da construção civil brasileira, incluindo a Rodada de Negócios Nacional e Internacional, painéis sobre a Reforma Tributária, além de discussões sobre automação e impressão 3D. Destaque para o palestrante internacional Luis Laranjeira, diretor comercial da Blufab/Grupo Casais (Portugal). O executivo apresentará o case do projeto B&B Hotel, que demonstra como a construção híbrida vem se consolidando no cenário global como uma alternativa sustentável, inovadora e de alta eficiência. O acesso à feira e a toda a programação de painéis técnicos é gratuito, mediante inscrição no site oficial: www.construnordeste.com.br.

Para o head da Bahia Eventos, Bruno Portela, a longevidade do evento é motivo de orgulho e um reflexo do compromisso com o setor. “Chegar à terceira edição nos deixa orgulhosos e com a certeza de que nosso trabalho contribui diretamente para o desenvolvimento desse segmento tão importante para o estado, gerando negócios e impulsionando a inovação regional”, destaca.

A ConstruNordeste 2025 evidencia a importância de Salvador como polo de negócios e inovação. Landim ressalta a diversidade do mercado baiano: “O mercado da construção civil na Bahia vai muito além do imobiliário. Inclui habitação social, obras públicas, infraestrutura como rodovias, viadutos, pontes, redes elétricas e de saneamento, além de empreendimentos industriais, como a fábrica da BYD e o VLT. Essa diversidade fortalece toda a cadeia produtiva e aproxima o setor de parceiros estratégicos, como a FIEB e o Sebrae, ampliando oportunidades para micro, pequenas e grandes empresas”.

Sustentabilidade e impacto social

Em sua última edição, realizada em 2024, a ConstruNordeste destinou mais de R$ 18 mil à Organização do Auxílio Fraterno (OAF) e compensou a coleta de 800 kg de resíduos com o plantio de árvores, em parceria com a ABAF – Associação Baiana das Empresas de Base Florestal. Em 2025, o evento amplia esse compromisso com novas frentes de responsabilidade social e ambiental, que incluem ações de acessibilidade arquitetônica e comunicacional, com tradução em Libras. O público também poderá participar de ativações solidárias em apoio direto à OAF e ao projeto “A Casa da Mãe”, voltado à reforma de moradias de idosos em situação de vulnerabilidade social.

Sobre o evento

A ConstruNordeste é o maior evento de construção civil do Norte e Nordeste, focado em negócios, networking e geração de conhecimento. A feira é realizada pela Bahia Eventos, em parceria institucional com o Sinduscon-BA, FIEB e Sebrae, e conta com a Rede Bahia como media partner.

SERVIÇO

O quê: ConstruNordeste 2025 – O maior evento da construção civil do Norte e Nordeste

Quando: 15 a 17 de outubro de 2025 (quarta a sexta-feira)

Horário: 13h às 21h

Onde: Centro de Convenções de Salvador (Av. Octávio Mangabeira, 5.490 - Boca do Rio, Salvador - BA)