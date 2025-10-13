EMPREGOS E SOLUÇÕES

Festival Animaí 2025 celebra o poder da voz com o projeto Universo da Voz

Nesta edição, o público poderá participar de palestras formativas e experiências performáticas que misturam técnica, emoção e criatividade

Publicado em 13 de outubro de 2025 às 19:52

A voz é o fio condutor que une o fazer artístico à tecnologia Crédito: Divulgação

De 21 a 25 de outubro Salvador recebe o VII Animaí – Festival Baiano de Animação e Games, um dos maiores encontros do país dedicados à animação, aos games e às novas linguagens digitais. Com programação 100% gratuita, o festival convida o público a mergulhar no universo das imagens que se movem, dos sons que encantam e das vozes que dão alma às histórias.

E é justamente a voz – esse instrumento invisível que emociona, conduz e cria mundos – que ganha destaque especial nesta edição com o projeto Universo da Voz, uma realização da Nina Produções Artísticas. Pioneiro na Bahia, o projeto nasceu para formar e conectar profissionais da voz ao mercado audiovisual, explorando as muitas possibilidades da expressão vocal em áreas como dublagem, locução publicitária, audiodescrição e voz original para animação e games.

Em 2024, o Universo da Voz surpreendeu com mais de 300 inscritos para apenas 20 vagas, mostrando que há um verdadeiro coral de talentos prontos para ecoar no audiovisual baiano. Agora, em 2025, o projeto retorna com energia redobrada e entra oficialmente na programação do Animaí, ampliando o diálogo entre artistas da voz e criadores de animações e jogos digitais.

Nesta edição, o público poderá participar de palestras formativas e experiências performáticas que misturam técnica, emoção e criatividade. A voz é o fio condutor que une o fazer artístico à tecnologia – e quem conduz essa jornada são profissionais que conhecem cada nuance desse universo.

A co-produtora Mariana Ferrari apresenta uma palestra imersiva sobre voz e mercado, abordando desde técnicas de interpretação e gravação até estratégias para fortalecer a carreira de locutores, dubladores e artistas da voz. Já o especialista Tharcísio Vaz compartilha bastidores da Localização de Games, mostrando como é feita a produção de vozes e sons que dão vida aos personagens e traduzem o regionalismo brasileiro para o mundo.

Mas é no Cine Glauber Rocha, no dia 24 de outubro, que o som ganha forma e corpo com a Palestra Show “A Batalha da Voz” – um espetáculo que mistura aprendizado, performance e diversão. O evento marca o lançamento da série baiana em 2D Portão Mágico, produzida pela Mantra Filmes em co-produção com a Cine Artes, sob direção de Anderson Soares e Leonardo Silva.

A primeira parte, “Vozes Infantis na Animação”, traz ao palco o elenco mirim que interpreta os personagens Kiri (João Pedro), Flora (Rafaela Liberato), Zeca (Davi Mieza) e Verinha (Kaká Fernandes). Diante de um público de mais de 100 crianças da Associação do Esporte Clube Bahia e da rede pública de ensino, eles mostrarão, ao vivo, como é dar voz e emoção aos personagens animados.

Na sequência, vem o duelo mais sonoro do festival: a Batalha da Voz, com Gabriel Faindé, Manu Santiago, Ana Tereza Mendes e Ivan Santos, sob a mediação de Nina Novaes. Improviso, técnica e muita diversão tomam conta do palco em uma disputa vocal que promete arrancar aplausos e gargalhadas da plateia.

Mais do que uma oficina ou uma apresentação, o Universo da Voz é uma celebração da potência criativa por trás de cada palavra falada, sussurrada ou cantada. É o som da Bahia ecoando no audiovisual brasileiro – e mostrando que a voz também é protagonista.

PROGRAMAÇÃO UNIVERSO DA VOZ – VII ANIMAÍ 2025

Parte 1 – Palestra Show: Vozes Infantis na Animação – Lançamento da Série Portão Mágico

Com Kaká Fernandes, Rafaela Liberato, João Pedro e Davi Mieza

Mediação: Nina Novaes

24 de outubro | 13h30 às 14h30 | Cine Glauber Rocha

Vagas: 100 | Inscrições gratuitas – link na bio do evento

Parte 2 – Palestra Show: A Batalha da Voz

Com Gabriel Faindé, Manu Santiago, Ana Tereza Mendes e Ivan Santos

Mediação: Nina Novaes

24 de outubro | 14h30 às 16h30 | Cine Glauber Rocha

Vagas: 100 | Inscrições gratuitas – link na bio do evento

Mais informações:

Instagram – Animaí Festival: https://www.instagram.com/animai.festival/

Instagram – Universo da Voz: https://www.instagram.com/ouniversodavoz/

O VII Animaí é realizado pela Vision, em co-produção com a Cine Arst e a Mantra, contemplado pelo edital Gregórios Ano IV, com recursos da Fundação Gregório de Mattos – Prefeitura de Salvador, e da Política Nacional Aldir Blanc de Fomento à Cultura (PNAB) – Ministério da Cultura. Conta também com apoio financeiro do Governo do Estado da Bahia, por meio do Fundo de Cultura, Secretaria da Fazenda e Secretaria de Cultura da Bahia.