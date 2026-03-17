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Galã de 'Avenida Brasil' abandona as novelas, muda de carreira e anuncia chegada do 1ª filho

Aos 38 anos, Ronny Kriwat celebra nova fase longe dos holofotes

  • Foto do(a) author(a) Ana Beatriz Sousa

  • Ana Beatriz Sousa

Publicado em 17 de março de 2026 às 12:40

Ronny Kriwat na pele do DJ Tomás de ‘Avenida Brasil’ Crédito: Reprodução/Globo

'Avenida Brasil' está voltando! E com a reprise batendo à porta, muita gente começou a se perguntar, por onde anda o elenco da trama? Um dos rostos que logo deve aparecer na sua tela é o de Ronny Kriwat, que interpretou o mimado Tomás, filho de Cadinho (Alexandre Borges).  

Após emendar 12 anos de trabalhos intensos, sendo seis na Globo (com passagens por Malhação e Em Família) e outros seis na Record (onde brilhou em tramas bíblicas como Gênesis e Reis), Ronny decidiu que era hora de dar um tempo na rotina frenética de gravações.

Ronny Kriwat

Ronny Kriwat por Reprodução/Redes Sociais
Ronny Kriwat por Reprodução/Redes Sociais
Tati Cukierkorn e Ronny Kriwat por Reprodução/Redes Sociais
Tati Cukierkorn e Ronny Kriwat por Reprodução/Redes Sociais
Tati Cukierkorn e Ronny Kriwat por Reprodução/Redes Sociais
Ronny Kriwat na pele do DJ Tomás de ‘Avenida Brasil’ por Reprodução/Globo
Tati Cukierkorn e Ronny Kriwat por Reprodução/Redes Sociais
Ronny Kriwat noivou em Israel na véspera de ataques por Reprodução
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Ronny Kriwat por Reprodução/Redes Sociais

O ator trocou os textos decorados pela administração de um restaurante judaico (kosher) da família, localizado no tradicional bairro de Higienópolis, São Paulo. Em conversa com o jornal O Globo, ele revelou que a mudança foi essencial para se reconectar com suas raízes:

"Voltei para a minha cidade, para o meu estado e para a minha família. Ser ator mudou minha forma de ver o mundo, mas foi importante dar essa parada. Não me arrependo de nada", confessou.

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Em 2024, ele oficializou a união com a administradora Tati Cukierkorn em uma cerimônia judaica. O pedido de casamento, aliás, aconteceu em Israel, um ano antes.

O casal agora vive a expectativa mais especial de todas, o nascimento do primeiro filho, previsto para o próximo mês. Ronny conta que tudo entre eles aconteceu de forma muito rápida, do namoro ao altar foram apenas alguns meses.

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Tags:

tv Globo Globo Novela Avenida Brasil Ator Ronny Kriwat

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