LEMBRA DELE?

Galã de 'Avenida Brasil' abandona as novelas, muda de carreira e anuncia chegada do 1ª filho

Aos 38 anos, Ronny Kriwat celebra nova fase longe dos holofotes

Ana Beatriz Sousa

Publicado em 17 de março de 2026 às 12:40

Ronny Kriwat na pele do DJ Tomás de ‘Avenida Brasil’ Crédito: Reprodução/Globo

'Avenida Brasil' está voltando! E com a reprise batendo à porta, muita gente começou a se perguntar, por onde anda o elenco da trama? Um dos rostos que logo deve aparecer na sua tela é o de Ronny Kriwat, que interpretou o mimado Tomás, filho de Cadinho (Alexandre Borges).

Após emendar 12 anos de trabalhos intensos, sendo seis na Globo (com passagens por Malhação e Em Família) e outros seis na Record (onde brilhou em tramas bíblicas como Gênesis e Reis), Ronny decidiu que era hora de dar um tempo na rotina frenética de gravações.

Ronny Kriwat 1 de 8

O ator trocou os textos decorados pela administração de um restaurante judaico (kosher) da família, localizado no tradicional bairro de Higienópolis, São Paulo. Em conversa com o jornal O Globo, ele revelou que a mudança foi essencial para se reconectar com suas raízes:

"Voltei para a minha cidade, para o meu estado e para a minha família. Ser ator mudou minha forma de ver o mundo, mas foi importante dar essa parada. Não me arrependo de nada", confessou.

Em 2024, ele oficializou a união com a administradora Tati Cukierkorn em uma cerimônia judaica. O pedido de casamento, aliás, aconteceu em Israel, um ano antes.