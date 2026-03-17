Alberto Cowboy, do BBB 26, já foi candidato a vereador; saiba quantos votos ele recebeu

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Ana Beatriz Sousa
Publicado em 17 de março de 2026 às 10:22
Se você está acompanhando o BBB 26, já percebeu que Alberto Cowboy carrega uma bagagem de outras edições. Mas o que muita gente não lembra, e ele ainda não comentou com os colegas de confinamento, é que, logo após sair do BBB 7 com a fama de grande estrategista (e vilão para muitos), ele tentou trocar as câmeras do Projac pelas cadeiras da Câmara Municipal.
Em 2008, aproveitando a onda da fama, o mineiro se candidatou a vereador em sua terra natal, Belo Horizonte. Mas, se no reality ele sabia articular votos, nas urnas a história foi bem diferente.
Alberto Cowboy, do 'BBB 26', já se candidatou a vereador
Apostando no carisma que o levou longe no programa, Alberto, hoje com 49 anos, disputou a eleição pelo antigo Democratas (DEM). No entanto, o resultado passou longe de garantir uma vaga direta. O Cowboy recebeu apenas 1.455 votos.
Para você ter uma ideia da distância, o vereador eleito com a menor votação naquela época em BH conquistou 3.425 votos. Ou seja, Alberto não chegou nem na metade do necessário para se eleger, terminando o pleito apenas como suplente.
Outro detalhe curioso que surgiu naquela época foi a declaração de bens entregue à Justiça Eleitoral. Enquanto muitos imaginavam que a vida de ex-BBB seria de puro luxo, Cowboy declarou um patrimônio: um carro popular, avaliado na época em R$ 25 mil.