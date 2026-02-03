Influenciador reage a assalto e mata suspeito que invadiu sua casa

Cadastre-se e receba grátis as principais notícias do Correio.
Nauan Sacramento
Publicado em 3 de fevereiro de 2026 às 19:17
Uma tentativa de assalto à residência do influenciador digital Thiago Henrique dos Reis Pedra, conhecido como Drake de BH, terminou com um suspeito morto na madrugada desta terça-feira (3), no bairro Santa Amélia, região da Pampulha, em Belo Horizonte. O jovem de 24 anos reagiu à invasão e baleou um dos assaltantes, que não resistiu aos ferimentos. As informações são do portal G1.
De acordo com o registro da Polícia Militar, três homens armados invadiram o imóvel e renderam a família. O influenciador relatou que estava prestes a dormir quando foi surpreendido em seu quarto por um criminoso que lhe apontou uma arma na cabeça. Na sequência, os assaltantes conduziram o irmão de Thiago até o quarto dos pais, onde o pai dos jovens passou a ser agredido fisicamente.
A reação ocorreu durante a luta corporal entre as vítimas e os suspeitos. Segundo o depoimento do rapaz, um dos revólveres dos assaltantes caiu no chão durante o confronto; ele apanhou a arma e disparou contra um dos invasores para defender os familiares. Após os tiros, o pai do jovem assumiu o controle da arma e solicitou que o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) e a polícia fossem acionados.
O suspeito atingido, um homem de 29 anos que não teve a identidade divulgada, foi encontrado pelos militares deitado em uma cama dentro da residência. Ele foi socorrido ao Hospital Risoleta Neves com cinco perfurações: no peito, abdômen e braço, mas faleceu na unidade de saúde. Os outros dois comparsas fugiram do local levando apenas um capacete.
A defesa de Drake de BH afirmou, em nota, que a conduta do influenciador foi de legítima defesa, tentando conter uma "agressão injusta e violenta" contra sua família. O influenciador, que possui quase 100 mil seguidores e costuma exibir joias e manobras de moto na internet, acredita que a exposição nas redes sociais pode ter motivado o crime.
A perícia da Polícia Civil recolheu duas armas de fogo na lavanderia da casa e solicitou as imagens das câmeras de segurança para análise. O caso segue sob investigação do órgão para confirmar a dinâmica dos fatos e identificar os demais envolvidos.