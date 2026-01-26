Assaltos no amanhecer alarmam frequentadores do Rio Vermelho

Cadastre-se e receba grátis as principais notícias do Correio.
Bruno Wendel
Publicado em 26 de janeiro de 2026 às 15:00
Quem está acostumado a amanhecer nos bares do Rio Vermelho deve ficar atento na volta para casa. Um quarteto tem realizado diversos assaltos no fim das madrugadas na região.
Somente no início de janeiro, a 28ª Delegacia registrou 10 casos, todos entre 5h e 6h. “É o horário em que a vida noturna termina e o cara já está bêbado, tornando-se alvo fácil”, afirma o delegado Nilton Borba.
Moradores, turistas e frequentadores variados estão entre as vítimas. “Qualquer celular simples eles vendem por R$ 100. Estamos atentos e já sabemos quem são”, garante.
