COLUNA BRUNO WENDEL

Assaltos no amanhecer alarmam frequentadores do Rio Vermelho

Quarteto realiza ataques no fim da madrugada; delegacia acompanha os casos

Bruno Wendel

Publicado em 26 de janeiro de 2026 às 15:00

Bebida cara e insegurança: veja o que ameaça o posto de bairro boêmio do Rio Vermelho Crédito: Marina Silva/CORREIO

Quem está acostumado a amanhecer nos bares do Rio Vermelho deve ficar atento na volta para casa. Um quarteto tem realizado diversos assaltos no fim das madrugadas na região.

Somente no início de janeiro, a 28ª Delegacia registrou 10 casos, todos entre 5h e 6h. “É o horário em que a vida noturna termina e o cara já está bêbado, tornando-se alvo fácil”, afirma o delegado Nilton Borba.

Moradores, turistas e frequentadores variados estão entre as vítimas. “Qualquer celular simples eles vendem por R$ 100. Estamos atentos e já sabemos quem são”, garante.