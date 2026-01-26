Acesse sua conta
Assaltos no amanhecer alarmam frequentadores do Rio Vermelho

Quarteto realiza ataques no fim da madrugada; delegacia acompanha os casos

  • Foto do(a) author(a) Bruno Wendel

  • Bruno Wendel

Publicado em 26 de janeiro de 2026 às 15:00

Bebida cara e insegurança: veja o que ameaça o posto de bairro boêmio do Rio Vermelho
Bebida cara e insegurança: veja o que ameaça o posto de bairro boêmio do Rio Vermelho Crédito: Marina Silva/CORREIO

Quem está acostumado a amanhecer nos bares do Rio Vermelho deve ficar atento na volta para casa. Um quarteto tem realizado diversos assaltos no fim das madrugadas na região.

Somente no início de janeiro, a 28ª Delegacia registrou 10 casos, todos entre 5h e 6h. “É o horário em que a vida noturna termina e o cara já está bêbado, tornando-se alvo fácil”, afirma o delegado Nilton Borba.

Moradores, turistas e frequentadores variados estão entre as vítimas. “Qualquer celular simples eles vendem por R$ 100. Estamos atentos e já sabemos quem são”, garante.

