Quem é o “traficante invisível” que virou lenda em cidade baiana?

Figura envolta em mistério comandaria grupo independente e manteria relação com o PCC, segundo moradores

  • Foto do(a) author(a) Bruno Wendel

  • Bruno Wendel

Publicado em 26 de janeiro de 2026 às 12:00

Fim de trégua: guerra entre PCC e CV deixa pelo menos sete mortos em Ipiaú
Fim de trégua: guerra entre PCC e CV deixa pelo menos sete mortos em Ipiaú Crédito: Reprodução

Em meio ao caos em Ipiaú, onde moradores vivem no fogo cruzado entre o Primeiro Comando da Capital e o Comando Vermelho, um personagem do submundo do crime local manda recado dizendo que "não quer guerra com ninguém". Conhecido como “Bruxo”, tornou-se uma verdadeira lenda por nunca ter sido visto ou preso. Moradores afirmam que ele desaparece “num passe de mágica”.

“Ninguém encontra. Aparece e vai embora. A polícia sabe que existe, mas nunca conseguiu prendê-lo”, conta um morador antigo. Segundo relatos, ele comanda um grupo independente, mantém relação com o PCC e evita violência, garantindo respeito.

Em meio ao conflito, lucra porque a clientela evita áreas dominadas por facções rivais.

"Traficante invisível" virou lenda em cidade baiana

