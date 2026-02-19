RESGATE

Pai e filho são resgatados após queda em poço de 10 metros na Bahia

Caso foi registrado na zona rural de São Gonçalo do Campos

Maysa Polcri

Publicado em 19 de fevereiro de 2026 às 18:52

Resgate foi realizado pelo Corpo de Bombeiros Crédito: Divulgação

Um homem e uma criança caíram em um poço com cerca de dez metros de profundidade, em uma fazenda localizada na zona rural de São Gonçalo do Campos, na Bahia. As vítimas, que são pai e filho, foram resgatadas pelo 2º Batalhão de Bombeiros Militar (2º BBM) de Feira de Santana.

Segundo o Corpo de Bombeiros, o acionamento aconteceu às 16h40 de quarta-feira (18) pela Central Integrada de Comunicações (Cicom). A criança caiu no interior do poço, que continha água, e o pai, ao perceber a situação, lançou-se na tentativa de salvar o filho, ficando ambos presps.

Um dos militares desceu até o fundo do poço utilizando técnicas de salvamento vertical. Inicialmente, a criança foi imobilizada e içada por meio do sistema de cordas.

Em seguida, o pai foi ancorado e retirado do local também com o uso do sistema de vantagem mecânica, que facilita a elevação de vítimas em profundidade. Após o resgate, pai e filho foram atendidos por profissionais do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu).