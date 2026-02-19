SAC emite de graça nova carteira de identidade para idosos em Salvador e no interior

Cadastre-se e receba grátis as principais notícias do Correio.
Maysa Polcri
Publicado em 19 de fevereiro de 2026 às 17:00
O SAC realiza atendimento exclusivo de emissão da nova Carteira de Identidade Nacional (CIN) para idosos neste sábado (21). A ação faz parte da 4ª edição do Projeto Cidadão 60+, que oferece o documento apenas este público em postos da rede SAC na capital e Região Metropolitana (RMS), além do interior e postos móveis.
O atendimento será no período da manhã e precisa ser agendado previamente. A marcação deve ser feita através do call center: (71) 4020-5353 (ligação de celular) ou 0800 071 5353 (ligação de fixo).
Na capital e RMS todos os postos participam da ação. No interior, são 21 unidades e ainda mais 39 pontos SAC. O SAC Móvel estará nas cidades de Pojuca e Irajuba.
A quarta edição do projeto terá capacidade para realizar mais de 4,4 mil atendimentos. Nas três edições anteriores, foram realizados quase 10 mil atendimentos.
Carteira de Identidade Nacional (Novo RG)
O novo documento só será obrigatório a todos os cidadãos brasileiros a partir de março de 2032. A primeira via da CIN, disponível a todas as pessoas, é gratuita.
Para fazer a CIN, é necessário apresentar a certidão original em mãos, seja de nascimento ou de estado civil atualizada. A CIN permite incluir outros números de documentos como CNH, carteira de trabalho, título de eleitor e certificado militar.
Além disso, podem ser adicionadas também condições de saúde, como o Transtorno do Espectro Autista (TEA) e deficiências auditiva, visual, física e intelectual; e informações como tipo sanguíneo, fator RH e opção por ser doador de órgão.
Outra novidade é a inclusão do nome social a pedido do próprio cidadão. Caso haja mudança de nome na certidão de nascimento fica valendo apenas este novo registro. A CIN também possui uma versão digital que estará disponível no GOV.BR três dias após a impressão.
O documento ainda consta um QR Code para verificação da autenticidade e verificação de dados. A CIN tem validade de acordo com a faixa etária do cidadão: de 0 a 12 anos incompletos, validade de 5 anos; 12 a 60 anos incompletos, validade de 10 anos; acima de 60 anos, validade indeterminada.
1ª via da nova Carteira de Identidade Nacional (CIN) - Projeto Cidadão 60+
Quando: Sábado (21)
Horário: Pela manhã
Quanto: Gratuito
Amargosa
Araci
Barra da Estiva
Barreiras
Bom Jesus da Lapa
Brumado
Caetité
Camamu
Capim Grosso
Central
Coaraci
Cocos
Conquista I
Conquista II
Cruz das Almas
Curaçá
Euclides da Cunha
Eunápolis
Feira I
Feira II
Gandu
Guanambi
Guarajuba
Ilhéus
Inhambupe
Ipiaú
Ipirá
Iraquara
Irecê
Itaberaba
Itabuna
Itamaraju
Itapetinga
Jacobina
Jaguaquara
Jaguarari
Jequié
Jeremoabo
Juazeiro
Luis Eduardo Magalhães
Maracás
Paulo Afonso
Pilão Arcado
Porto Seguro
Presidente Tancredo Neves
Remanso
Riachão do Jacuípe
Ribeira do Pombal
Santa Maria da Vitória
Santo Antônio de Jesus
Santo Estevão
Senhor do Bonfim
Sento Sé
Serrinha
Teixeira de Freitas
Tucano
Valença
Vera Cruz
Xique-Xique