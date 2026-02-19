MUTIRÃO

SAC emite de graça nova carteira de identidade para idosos em Salvador e no interior

Veja como participar da quarta edição do Projeto Cidadão 60+

Maysa Polcri

Publicado em 19 de fevereiro de 2026 às 17:00

Carteira de Identidade Nacional Crédito: Divulgação

O SAC realiza atendimento exclusivo de emissão da nova Carteira de Identidade Nacional (CIN) para idosos neste sábado (21). A ação faz parte da 4ª edição do Projeto Cidadão 60+, que oferece o documento apenas este público em postos da rede SAC na capital e Região Metropolitana (RMS), além do interior e postos móveis.

O atendimento será no período da manhã e precisa ser agendado previamente. A marcação deve ser feita através do call center: (71) 4020-5353 (ligação de celular) ou 0800 071 5353 (ligação de fixo).

Na capital e RMS todos os postos participam da ação. No interior, são 21 unidades e ainda mais 39 pontos SAC. O SAC Móvel estará nas cidades de Pojuca e Irajuba.

A quarta edição do projeto terá capacidade para realizar mais de 4,4 mil atendimentos. Nas três edições anteriores, foram realizados quase 10 mil atendimentos.

Nova carteira de identidade

O novo documento só será obrigatório a todos os cidadãos brasileiros a partir de março de 2032. A primeira via da CIN, disponível a todas as pessoas, é gratuita.

Para fazer a CIN, é necessário apresentar a certidão original em mãos, seja de nascimento ou de estado civil atualizada. A CIN permite incluir outros números de documentos como CNH, carteira de trabalho, título de eleitor e certificado militar.

Além disso, podem ser adicionadas também condições de saúde, como o Transtorno do Espectro Autista (TEA) e deficiências auditiva, visual, física e intelectual; e informações como tipo sanguíneo, fator RH e opção por ser doador de órgão.

Outra novidade é a inclusão do nome social a pedido do próprio cidadão. Caso haja mudança de nome na certidão de nascimento fica valendo apenas este novo registro. A CIN também possui uma versão digital que estará disponível no GOV.BR três dias após a impressão.

O documento ainda consta um QR Code para verificação da autenticidade e verificação de dados. A CIN tem validade de acordo com a faixa etária do cidadão: de 0 a 12 anos incompletos, validade de 5 anos; 12 a 60 anos incompletos, validade de 10 anos; acima de 60 anos, validade indeterminada.

Serviço

1ª via da nova Carteira de Identidade Nacional (CIN) - Projeto Cidadão 60+

Quando: Sábado (21)

Horário: Pela manhã

Quanto: Gratuito

Cidades com atendimento

Alagoinhas



Amargosa

Araci

Barra da Estiva

Barreiras

Bom Jesus da Lapa

Brumado

Caetité

Camamu

Capim Grosso

Central

Coaraci

Cocos

Conquista I

Conquista II

Cruz das Almas

Curaçá

Euclides da Cunha

Eunápolis

Feira I

Feira II

Gandu

Guanambi

Guarajuba

Ilhéus

Inhambupe

Ipiaú

Ipirá

Iraquara

Irecê

Itaberaba

Itabuna

Itamaraju

Itapetinga

Jacobina

Jaguaquara

Jaguarari

Jequié

Jeremoabo

Juazeiro

Luis Eduardo Magalhães

Maracás

Paulo Afonso

Pilão Arcado

Porto Seguro

Presidente Tancredo Neves

Remanso

Riachão do Jacuípe

Ribeira do Pombal

Santa Maria da Vitória

Santo Antônio de Jesus

Santo Estevão

Senhor do Bonfim

Sento Sé

Serrinha

Teixeira de Freitas

Tucano

Valença

Vera Cruz