CRIME BRUTAL

Homem é morto a facadas e tem pênis arrancado no interior da Bahia

Vanderlei Dias Miranda foi morto em povoado na zona rural de Encruzilhada; PM prendeu suspeito de coautoria, que foi levado ao DISEP de Vitória da Conquista.

Nauan Sacramento

Publicado em 19 de fevereiro de 2026 às 16:00

Um assassinato brutal chocou os moradores do povoado de Cabeceira da Forquilha, na zona rural de Encruzilhada, nesta segunda-feira (16). A vítima, Vanderlei Dias Miranda, foi assassinada com requintes de crueldade. De acordo com informações da perícia técnica e da Polícia Civil, o corpo apresentava sinais de violência extrema, incluindo a mutilação do órgão genital.

A resposta policial resultou na prisão de um homem, cuja identidade não foi revelada pelas autoridades. Ele foi detido por agentes de Encruzilhada (B2) e encaminhado ao Distrito Integrado de Segurança Pública (DISEP), em Vitória da Conquista. O suspeito é apontado como coautor do homicídio e permanece custodiado à disposição do Poder Judiciário.

A Polícia Civil da Bahia já instaurou um inquérito para investigar o caso. Os agentes trabalham agora para estabelecer a motivação por trás do crime bárbaro e identificar a participação de outras pessoas na execução.