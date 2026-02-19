Acesse sua conta
Homem é morto a facadas e tem pênis arrancado no interior da Bahia

Vanderlei Dias Miranda foi morto em povoado na zona rural de Encruzilhada; PM prendeu suspeito de coautoria, que foi levado ao DISEP de Vitória da Conquista.

  • Foto do(a) author(a) Nauan Sacramento

  • Nauan Sacramento

Publicado em 19 de fevereiro de 2026 às 16:00

Polícia Civil atua em operação
Polícia Civil atua em operação Crédito: Divulgação/SSP

Um assassinato brutal chocou os moradores do povoado de Cabeceira da Forquilha, na zona rural de Encruzilhada, nesta segunda-feira (16). A vítima, Vanderlei Dias Miranda, foi assassinada com requintes de crueldade. De acordo com informações da perícia técnica e da Polícia Civil, o corpo apresentava sinais de violência extrema, incluindo a mutilação do órgão genital.

A resposta policial resultou na prisão de um homem, cuja identidade não foi revelada pelas autoridades. Ele foi detido por agentes de Encruzilhada (B2) e encaminhado ao Distrito Integrado de Segurança Pública (DISEP), em Vitória da Conquista. O suspeito é apontado como coautor do homicídio e permanece custodiado à disposição do Poder Judiciário.

A Polícia Civil da Bahia já instaurou um inquérito para investigar o caso. Os agentes trabalham agora para estabelecer a motivação por trás do crime bárbaro e identificar a participação de outras pessoas na execução.

O corpo da vítima foi removido para o Instituto Médico Legal (IML) da região para a realização de exames complementares. O caso segue sob investigação pelas delegacias de Encruzilhada e Vitória da Conquista e o suspeito está custodiado à disposição da justiça.

