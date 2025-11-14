Acesse sua conta
STF tem maioria para tornar Eduardo Bolsonaro réu por tentar interferir no julgamento do pai

Três ministros já votaram a favor do recebimento da denúncia

  • Foto do(a) author(a) Monique Lobo

  • Monique Lobo

Publicado em 14 de novembro de 2025 às 17:41

Eduardo Bolsonaro
Eduardo Bolsonaro Crédito: Reprodução

A Primeira Turma do Supremo Tribunal Federal alcançou a maioria, nesta sexta-feira (14), para aceitar a denúncia apresentada pela Procuradoria-Geral da República (PGR) que torna réu o deputado federal Eduardo Bolsonaro (PL-SP). Ele é acusado de coação no curso do processo e por tramar para tentar influenciar o julgamento do pai, Jair Bolsonaro (PL).

Além do ministro Alexandre de Moraes, relator do processor, os ministros Flávio Dino e Cristiano Zanin também votaram a favor do recebimento da denúncia. Ainda falta votar a ministra Carmen Lúcia.

Bolsonaro e Eduardo

Bolsonaro e aliados durante julgamento do STF por Gustavo Moreno/STF
Bolsonaro durante julgamento por Antonio Augusto/STF
Jair Bolsonaro com defensor por Gustavo Moreno/STF
Ex-presidente Jair Bolsonaro por Alan Santos/PR
Eduardo Bolsonaro por Reprodução
Eduardo Bolsonaro por Reprodução
Eduardo Bolsonaro está nos EUA por Divulgação
Michelle e Eduardo Bolsonaro por Reprodução
1 de 8
Bolsonaro e aliados durante julgamento do STF por Gustavo Moreno/STF

Entenda a denúncia

A PGR afirma que o deputado atuou no exterior para tentar influenciar o processo que condenou seu pai, o ex-presidente Jair Bolsonaro, a 27 anos e três meses de prisão por liderar uma organização criminosa com objetivo de mantê-lo no poder apesar da derrota eleitoral de 2022. Para o Ministério Público, Eduardo buscou criar um ambiente de intimidação e instabilidade internacional para evitar o avanço da ação penal.

O crime imputado — coação no curso do processo — ocorre quando alguém usa violência ou grave ameaça para favorecer interesse próprio ou de terceiros em processos judiciais, policiais, administrativos ou arbitrais. A pena varia de 1 a 4 anos.

Tags:

Jair Bolsonaro Alexandre de Moraes Eduardo Bolsonaro Stf Bolsonaro

