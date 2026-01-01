CRIME

Assaltante esfaqueia duas pessoas em estação do metrô de Salvador

Suspeito foi preso em flagrante

Elaine Sanoli

Publicado em 1 de janeiro de 2026 às 15:59

Estação de metrô Campinas de Pirajá Crédito: Reprodução

Duas pessoas foram feridas com arma branca durante uma tentativa de assalto em Salvador, na manhã desta quinta-feira (1º). As vítimas estavam na Estação Pirajá quando foram abordadas pelo suspeito, de 37 anos, que foi preso em flagrante.

Segundo informações da Polícia Civil, o suspeito invadiu o banheiro feminino armado com uma faca e atacou uma mulher de 27 anos. O irmão da vítima, de 33 anos, tentou intervir e também foi ferido pelo agressor.

Após ferir as vítimas, o homem foi contido por agentes de atendimento e segurança da CCR Metrô. Em seguida, policiais militares da 9ª Companhia Independente (CIPM) e o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) foram acionados.

Segundo a PM, as vítimas foram socorridas para o Hospital Geral do Estado (HGE). No entanto, não há informações sobre o estado de saúde delas. O suspeito detido no local e a arma apreendida foram encaminhados ao Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP), onde a ocorrência foi registrada.