FLAGRANTE

Falsa advogada é presa por entrar em presídio e levar bilhetes para traficantes do CV

Ela utilizava uma carteira do período em que atuou como estagiária de Direito para acessar o presídio

Elaine Sanoli

Publicado em 1 de janeiro de 2026 às 15:07

Falsa advogada do CV Crédito: Reprodução

Uma mulher foi presa na cidade de Boa Vista, capital de Roraima, na última segunda-feira (29). Ela é suspeita de fingir ser advogada para atender presidiários do Comando Vermelho (CV) na Penitenciária Agrícola de Monte Cristo (Pamc). A mulher foi presa em flagrante e estava com bilhetes contendo mensagens para integrantes da facção, além de documentos, aparelhos eletrônicos, medicamentos de uso controlado e R$ 1.450 em dinheiro.

Segundo informações do portal g1, a mulher foi identificada como Jossiney Pereira Costas, de 46 anos. As investigações apontam que ela utilizava uma carteira do período em que atuou como estagiária de Direito para acessar o presídio e falar com detentos integrantes do CV e do Tren de Aragua, facção de origem venezuelana. Ela conseguia acesso, inclusive, a líderes das organizações criminosas.

Jossiney chegava a agendar visitas em nome de diferentes profissionais com registro regular na Ordem dos Advogados do Brasil (OAB), mas comparecia sozinha aos atendimentos. Desde abril de 2024, sua carteira de estagiária estava cancelada devido à expiração do prazo de validade de dois anos, mas o documento havia sido falsificado para possibilitar sua entrada no presídio.

“Adicionalmente, esclarecemos que as carteiras de identidade profissional de estagiários, emitidas por esta Ordem, são obrigatoriamente precedidas pela letra ‘E’ e possuem coloração azul, conforme padronização nacional. A utilização da letra ‘B’, conforme identificado no documento apresentado pela citada, configura uma adulteração grosseira e indevida do registro oficial desta instituição, o que compromete a fé pública do documento e a integridade do sistema de identificação profissional”, informou a OAB-Seção Roraima, em nota.

“A OAB Roraima está tomando todas as medidas judiciais e administrativas cabíveis em favor da advocacia e contra o exercício ilegal da profissão. A instituição acompanhará de perto todo o processo, zelando pelos interesses institucionais e protegendo o exercício da advocacia, essencial para a administração da Justiça e a defesa do Estado Democrático de Direito”, acrescentou a entidade.