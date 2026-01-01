Acesse sua conta
Ainda não é assinante?
Ao continuar, você concorda com a nossa Política de Privacidade
ou
Entre com o Google
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Recuperar senha
Preencha o campo abaixo com seu email.
Já tem uma conta? Entre
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Dados não encontrados!
Você ainda não é nosso assinante!
Mas é facil resolver isso, clique abaixo e veja como fazer parte da comunidade Correio *
ASSINE

Falsa advogada é presa por entrar em presídio e levar bilhetes para  traficantes do CV

Ela utilizava uma carteira do período em que atuou como estagiária de Direito para acessar o presídio

  • Foto do(a) author(a) Elaine Sanoli

  • Elaine Sanoli

Publicado em 1 de janeiro de 2026 às 15:07

Falsa advogada do CV
Falsa advogada do CV Crédito: Reprodução

Uma mulher foi presa na cidade de Boa Vista, capital de Roraima, na última segunda-feira (29). Ela é suspeita de fingir ser advogada para atender presidiários do Comando Vermelho (CV) na Penitenciária Agrícola de Monte Cristo (Pamc). A mulher foi presa em flagrante e estava com bilhetes contendo mensagens para integrantes da facção, além de documentos, aparelhos eletrônicos, medicamentos de uso controlado e R$ 1.450 em dinheiro.

Segundo informações do portal g1, a mulher foi identificada como Jossiney Pereira Costas, de 46 anos. As investigações apontam que ela utilizava uma carteira do período em que atuou como estagiária de Direito para acessar o presídio e falar com detentos integrantes do CV e do Tren de Aragua, facção de origem venezuelana. Ela conseguia acesso, inclusive, a líderes das organizações criminosas.

Falsa advogada atendia integrantes do Comando Vermelho (CV)

Falsa advogada do CV por Reprodução
Falsa advogada do CV por Reprodução
Falsa advogada do CV por Reprodução
1 de 3
Falsa advogada do CV por Reprodução

Jossiney chegava a agendar visitas em nome de diferentes profissionais com registro regular na Ordem dos Advogados do Brasil (OAB), mas comparecia sozinha aos atendimentos. Desde abril de 2024, sua carteira de estagiária estava cancelada devido à expiração do prazo de validade de dois anos, mas o documento havia sido falsificado para possibilitar sua entrada no presídio.

“Adicionalmente, esclarecemos que as carteiras de identidade profissional de estagiários, emitidas por esta Ordem, são obrigatoriamente precedidas pela letra ‘E’ e possuem coloração azul, conforme padronização nacional. A utilização da letra ‘B’, conforme identificado no documento apresentado pela citada, configura uma adulteração grosseira e indevida do registro oficial desta instituição, o que compromete a fé pública do documento e a integridade do sistema de identificação profissional”, informou a OAB-Seção Roraima, em nota.

“A OAB Roraima está tomando todas as medidas judiciais e administrativas cabíveis em favor da advocacia e contra o exercício ilegal da profissão. A instituição acompanhará de perto todo o processo, zelando pelos interesses institucionais e protegendo o exercício da advocacia, essencial para a administração da Justiça e a defesa do Estado Democrático de Direito”, acrescentou a entidade.

Na terça-feira (30), Jossiney passou por audiência de custódia e teve a prisão em flagrante convertida em preventiva. Ela foi encaminhada a uma unidade prisional.

Tags:

Cv Comando Vermelho Tráfico de Drogas

Mais recentes

Imagem - Calor, tesão e romances rápidos: veja por que o verão aumenta a libido

Calor, tesão e romances rápidos: veja por que o verão aumenta a libido
Imagem - Grupo aposta R$ 13 milhões na Mega da Virada, não acerta a Sena e tem prejuízo milionário

Grupo aposta R$ 13 milhões na Mega da Virada, não acerta a Sena e tem prejuízo milionário
Imagem - Moraes nega domiciliar e mantém Bolsonaro preso na PF

Moraes nega domiciliar e mantém Bolsonaro preso na PF

MAIS LIDAS

Imagem - Concurso 2955: Confira o resultado da Mega-Sena da Virada
01

Concurso 2955: Confira o resultado da Mega-Sena da Virada

Imagem - Seis apostas acertam a Mega da Virada 2025 e dividem maior prêmio da história
02

Seis apostas acertam a Mega da Virada 2025 e dividem maior prêmio da história

Imagem - Aposta premiada da Mega da Virada foi feita na divisa do Brasil com o Paraguai
03

Aposta premiada da Mega da Virada foi feita na divisa do Brasil com o Paraguai

Imagem - Concurso 3576: confira o resultado da Lotofácil de hoje (1° de janeiro de 2026)
04

Concurso 3576: confira o resultado da Lotofácil de hoje (1° de janeiro de 2026)