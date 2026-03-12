Acesse sua conta
Prefeitura abre concurso com vagas imediatas de diversas áreas e salários de até R$ 17 mil

Há cargos do nível fundamental ao superior

  • Foto do(a) author(a) Esther Morais

  • Esther Morais

Publicado em 12 de março de 2026 às 08:47

Estudar para concurso em 2026: confira as 7 táticas de ouro para começar do zero depois da folia
Estudar para concurso em 2026: confira as 7 táticas de ouro para começar do zero depois da folia Crédito: Shutterstock

A Prefeitura de Goianá, em Minas Gerais, abriu um concurso público com vagas imediatas e formação de cadastro reserva para cargos de diferentes níveis de escolaridade. Os salários iniciais variam de R$ 1.518 a R$ 17.189,28.

Ao todo, o certame oferece 23 vagas imediatas distribuídas entre funções de níveis fundamental, médio, técnico e superior. A organização do concurso é do Instituto IMESO.

Prefeitura de Goianá anuncia concurso

As inscrições podem ser feitas até 2 de abril. Para participar, os candidatos devem pagar uma taxa de inscrição que varia entre R$ 60 e R$ 100, conforme o nível do cargo escolhido.

A seleção dos candidatos será feita por meio de prova objetiva, prevista para ser aplicada no dia 17 de maio. Dependendo da função, o processo também pode incluir prova de títulos ou prova prática.

Entre os cargos de nível superior estão assistente social, psicólogo, cirurgião-dentista, professor, nutricionista, supervisor pedagógico e médico da Estratégia Saúde da Família (ESF), que tem o maior salário do edital.

Para nível médio e técnico, há oportunidades para assistente administrativo, técnico de enfermagem, secretário escolar e monitor de creche.

Já para o nível fundamental, as vagas incluem funções como profissional de limpeza, pedreiro, operador de máquinas pesadas, motorista e auxiliar de serviço da escola básica.

