OPORTUNIDADE

99Food abre cadastro para motociclistas com ganho diário de R$ 250; saiba detalhes

Empresa investirá R$ 50 milhões para criar uma rede de pontos de apoio aos motociclistas parceiros

Millena Marques

Publicado em 20 de maio de 2025 às 12:01

99Food Crédito: Divulgação

A 99Food abriu, nesta terça-feira (20), o cadastro para motociclistas. Quem realizar 15 corridas com passageiros e entregas mais 5 entregas de comida por dia vai obter ganhos diários garantidos de R$250, o que significa remuneração cerca de 50% a mais do que a média do mercado. >

A empresa vai investir R$50 milhões, nos próximos 5 anos, para criar uma rede de pontos de apoio aos motociclistas parceiros nas principais cidades do país onde estará em operação. Em parceria com restaurantes e operadores logísticos, esses espaços oferecerão banheiros, áreas de descanso e opções de hidratação, entre outras coisas, garantindo mais dignidade e conforto ao longo do dia de trabalho. Para receber mais informações de emprego, acesse aqui. >

“Estamos construindo algo muito maior do que apenas mais uma alternativa de renda”, afirma Luis Felipe Gamper, diretor sênior de Logística da 99. “Com todos os serviços integrados da nossa plataforma, com 55 milhões de usuários em mais de 3.300 cidades, nossos parceiros poderão trabalhar com mais inteligência, ganhar mais e rentabilizar melhor seu tempo.”. >

Na prática, um motociclista pode começar o dia levando um passageiro ao trabalho, aproveitar a manhã com entregas de pacotes e continuar com transporte à tarde para poder aproveitar dos horários de pico das refeições com o delivery — tudo isso em um único app. E com por meio da 99Pay, seus ganhos serão pagos no mesmo dia. >

“Não vemos os motociclistas e entregadores como intermediários — mas sim como parceiros. Por isso, queremos construir um futuro melhor para eles”, complementa Gamper. “Estamos trabalhando com o governo para garantir proteções mais duradouras, como acesso à previdência social e definição de um piso para ganhos mínimos. Nossa missão vai além de promoções pontuais — estamos mudando a lógica desta relação para criar um novo padrão que valorize, proteja e empodere quem faz o sistema rodar.” >