SERVIÇO

Faculdade de Salvador oferece atendimento gratuito em psicologia para famílias atípicas

Atendimento é realizado a cada quinze dias; veja detalhes

A Faculdade Unime Anhanguera, localizada no Shopping Paralela, em Salvador, abriu vagas no grupo terapêutico para atender famílias atípicas. O serviço é gratuito, realizado quinzenalmente às segundas-feiras, a partir das 18h. As interessadas podem realizar a inscrição pelo link. >