ECONOMIA

FGTS distribuirá quase R$ 13 bi de lucro a trabalhadores; veja o cálculo de quanto vai receber

Rentabilidade do fundo ficará em 6,05%, valor acima da inflação

Tharsila Prates

Publicado em 24 de julho de 2025 às 19:59

FGTS distribuirá quase R$ 13 bi do lucro de 2024 Crédito: José Cruz/ Agência Brasil

O Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (FGTS) encerrou o ano de 2024 com um lucro de R$ 13,6 bilhões, o segundo melhor desempenho nos últimos cinco anos. E 95% desse valor - R$ 12,9 bilhões - serão distribuídos aos 134 milhões de trabalhadores neste ano.>

Em reunião realizada nesta quinta-feira (24), o Conselho Curador aprovou, sem ressalvas, as demonstrações financeiras elaboradas pela Caixa, na qualidade de Agente Operador, e autorizou a distribuição de 95% do resultado, conforme estabelece a Lei nº 8.036/90.>

O banco iniciará os procedimentos para o crédito da distribuição nas contas dos trabalhadores após a publicação de resolução do Conselho Curador do FGTS no Diário Oficial da União, o que está previsto para ocorrer na próxima semana.>

Para calcular o valor a ser creditado, o trabalhador deve multiplicar o saldo existente na conta de FGTS em 31/12/2024 pelo índice de 0,02042919. Para cada empresa onde a pessoa trabalhou, há uma conta vinculada, e é necessário somar os saldos. O valor total é que deve ser multiplicado pelo índice.>

Como consultar o saldo>

Os trabalhadores poderão consultar o crédito no extrato da conta de FGTS, por meio do Aplicativo FGTS, disponível gratuitamente nas lojas de aplicativos Google Play e App Store. É possível também conseguir uma cópia do extrato nas agências da Caixa.>

Com a distribuição dos lucros, a rentabilidade das contas vinculadas do FGTS, em 2024, será de 6,05%, acima da inflação registrada no mesmo período, que foi de 4,83%, cumprindo o objetivo, segundo a Caixa, de gerar ganho real ao trabalhador e manter os investimentos nos programas de aplicação.>