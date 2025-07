OPORTUNIDADE

Salários de R$ 11 mil e VR de R$ 1,2 mil: concurso do CRM abre 270 vagas

Vagas são para Brasília

As inscrições devem ser feitas exclusivamente pela internet, no site do Instituto Ibest. A taxa é de R$ 70,00 para cargos de nível superior e R$ 50,00 para nível médio. Haverá isenção para inscritos no CadÚnico e doadores de medula óssea, mediante comprovação.>