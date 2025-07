ENXAQUECA

Sente dor de cabeça do lado esquerdo? Veja quando pode ser grave

Conheça as causas da dor de cabeça unilateral e proteja seu bem-estar

Agência Correio

Publicado em 30 de julho de 2025 às 09:30

Dor de cabeça do lado esquerdo: descubra o que ela significa e quando é hora de procurar um médico Crédito: Freepik

Você já sentiu uma dor de cabeça localizada apenas no lado esquerdo e se perguntou se deveria realmente se preocupar? É um questionamento comum, e a resposta está em saber interpretar os sinais do seu corpo.>

Segundo o portal americano Medical News Today, dores nessa área variam de intensidade e suas causas são amplas. Elas podem ser um simples incômodo ou, em casos raros, indicar algo mais grave como um aneurisma cerebral. Compreender os sintomas e as origens dessa dor é fundamental para buscar o tratamento adequado. >

Enxaqueca: um problema recorrente

A enxaqueca é das explicações mais comuns para a dor de cabeça unilateral, afetando cerca de 12% da população. Mulheres são mais propensas, e a dor costuma surgir perto do olho ou da têmpora, espalhando-se por toda a cabeça, indica o portal.>

É frequentemente descrita como latejante, com náuseas e sensibilidade à luz e sons. Tontura, e em situações menos frequentes, dormência ou formigamento no rosto ou membros, também podem fazer parte do quadro.>

Com duração de 4 a 72 horas, as crises têm gatilhos variados, como estresse, alterações hormonais e problemas no sono. Alimentos como álcool e chocolate também são conhecidos por desencadear esses episódios recorrentes.>

Cefaleia em salvas: a dor mais forte

A cefaleia em salvas representa um tipo de dor de cabeça raro, mas de intensidade. Ela afeta aproximadamente 0,1% da população e é mais diagnosticada em homens, especialmente entre 20 e 50 anos.>

A dor é caracterizada por uma sensação intensa "de queimação ou perfuração" ao redor do olho ou têmpora. Os episódios são diários, repetindo-se por semanas ou meses, no mesmo horário, com duração de 30 minutos a 3 horas.>

Outros sintomas incluem lacrimejamento, congestão nasal, vermelhidão ocular e pálpebra caída. >

Dor na cabeça com origem no pescoço

A dor do lado esquerdo da cabeça pode ter origem na coluna cervical. Começa na nuca, irradia para o olho e o rosto do mesmo lado, acompanhada de rigidez no pescoço.>

Essa dor pode ser resultado de lesões, artrite ou problemas nos discos da coluna, ressaltando a importância de uma avaliação completa do corpo.>

Com repouso, anti-inflamatórios e, por vezes, fisioterapia, o quadro tende a melhorar, podendo regredir em até três meses. Contudo, é importante saber que, conforme o portal, a dor pode ter recorrência ao longo do tempo.>

Sinais de emergência

Embora a maioria das causas de dor de cabeça seja benigna, algumas podem indicar condições graves, como vasculite ou aneurisma cerebral. Nesses casos, a dor é súbita e de uma intensidade incomum, exigindo atenção médica. Pode vir acompanhada de perda de visão, confusão mental, rigidez no pescoço, fraqueza de um lado do corpo e até convulsões. >

A maioria das dores de cabeça pode ser controlada com descanso e analgésicos comuns. No entanto, é fundamental procurar orientação médica se as crises forem frequentes, intensas, surgirem após os 50 anos ou com outros sintomas.>