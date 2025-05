AUTOS

Bahia em ritmo acelerado: quase 28 mil carros novos nas ruas em 4 meses

Crescimento 17% no quadrimestre reflete alta demanda por picapes e SUVs no estado

Antônio Meira Jr.

Publicado em 6 de maio de 2025 às 11:30

A Fiat Strada correspondeu a 8,15% de todos os emplacamentos na Bahia em 2025 Crédito: Foto: Antônio Meira Jr./ CORREIO

Em abril, foram emplacados 7.051 comerciais leves zero-quilômetro na Bahia, alta de 2,46% na comparação com março e 4,27% a mais que em abril do ano passado.

No entanto, contabilizando os licenciamentos dos primeiros quatro meses de 2025, a alta é de 17%. Entre janeiro e abril, foram 27.946 carros, picapes e vans novos licenciados no estado.

Raimundo Valeriano, presidente do Sindicato dos concessionários do estado da Bahia, credita esse crescimento a três fatores: desconto nos preços dos veículos, oferta de taxa zero e supervalorização do veículo usado.

Entre os modelos, a Strada ficou com a liderança. A picape da Fiat somou 2.277 unidades no período, o dobro do Hyundai Creta, que acumulou 1.128 emplacamentos nos primeiros quatro meses do ano. Em terceiro lugar, outro SUV, o Toyota Corolla Cross com 1.063 exemplares licenciados.

Na quarta posição, outra picape da Fiat, a Toro. Foram 941 licenciamentos, o que deixou o utilitário na frente do Volkswagen Polo, quinto colocado e primeiro hatch do ranking, com 907 emplacamentos.