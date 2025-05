AUTOS

Sinal dos tempos: configuração GTS da VW chega a um SUV

Depois de Passat, Gol e Polo, versão esportiva agora é ostentada pela Nivus

Antônio Meira Jr.

Publicado em 4 de maio de 2025 às 11:00

Primeiro SUV da VW no Brasil que ostenta a versão GTS, o Nivus conta com 150 cv de potência Crédito: Divulgação

Referência em esportividade, a configuração GTS faz parte do portfólio de sedãs e hatches da Volkswagen desde a década de 1980. Agora, o fabricante alemão estreia a sigla que remete à esportividade em um SUV coupé, o Nivus. >

Visualmente, o Nivus GTS se destaca pelos detalhes em vermelho, que podem ser vistos na parte inferior do para-choque e nos detalhes internos. A iluminação em Full LED deixa o visual moderno e fornece uma assinatura exclusiva na dianteira e traseira. A cabine também recebeu atenção e conta com apliques em vermelho nas costuras. >

A mecânica é conhecida: motor 1.4 litro turbo associado a uma transmissão automática de seis velocidades. Esse conjunto entrega 150 cv de potência e 25,5 kgfm de torque, o que leva o novo GTS de zero a 100 km/h em 8,4 segundos. >

De série, a VW oferece controle adaptativo de velocidade e distância, frenagem autônoma de emergência, assistente ativo de permanência de faixa, entre outros recursos. Custa R$ 174.990, R$ 10 mil a mais que a opção Highline com pacote de auxílios à condução.>

Com seis airbags, a cabine tem visual exclusivo, com destaque para as costuras vermelhas Crédito: Divulgação

O LEGADO DA ESPORTIVIDADE>

O primeiro modelo no país que ostentou a insígnia GTS foi o Passat, que estreou em 1983. No ano seguinte, passou a ser denominado como Passat Pointer GTS. >

Alguns anos depois, ainda na década de 1980, o Gol ganha sua configuração GTS, que ficou em linha por sete anos, até 1994. >

Recentemente, Polo e Virtus foram comercializados com versões GTS e, ainda este ano, a VW vai voltar a oferecer o Golf GTI no país. Outra novidade entre os esportivos será a atualização do Jetta GLI nos próximos meses.>

A traseira do Nivus GTS tem freios a disco e não conta com saída de escape aparente Crédito: Divulgação

BALANÇO DOS EMPLACAMENTOS EM ABRIL>

O mercado automotivo fechou abril com 196.454 veículos emplacados, um avanço de 7% em relação a março (183.650 unidades), que teve o impacto do carnaval na sua primeira quinzena. >

Porém, ao compararmos com abril de 2024, houve recuo de 5,5%, influenciado pelo menor número de dias úteis (20 contra 22). As informações são da Bright Consulting.>

UM RENAULT CONTRA O COROLLA CROSS>

A Renault revela o nome de seu novo SUV do segmento C para o Brasil e mercados fora da Europa: Boreal. O veículo será lançado inicialmente no Brasil, onde será produzido na fábrica de São José dos Pinhais, no Paraná, para concorrer com modelos como Jeep Compass e Toyota Corolla Cross. >

Posteriormente, será apresentado nos demais países da América Latina e alcançará progressivamente mais de 70 nações. >

A Renault não revelou detalhes técnicos, mas é esperado que o Boreal seja impulsionado pelo motor 1.3 turbo, que entrega 170 cv de potência e será produzido no país.>

Por enquanto, a Renault revelou apenas o nome do novo SUV Crédito: Divulgação

FIAT ATUALIZA O VISUAL DO CRONOS>

Sedã compacto mais vendido na América do Sul desde 2023, o Fiat Cronos já está sendo comercializado na linha 2026. >

A principal novidade está na dianteira, todas as versões recebem a nova grade trabalhada com blocos tridimensionais distribuídos horizontalmente, que conecta os faróis e dá maior percepção de largura ao frontal, além de dar mais elegância ao modelo.

São três opções: Drive 1.0 (R$ 103.490), Drive 1.3 AT (R$ 112.990) e Precision 1.3 AT (R$ 119.990).>

Produzido na Argentina, o Cronos tem novidades na dianteira Crédito: Divulgação

NOVO AMG GT 63 S E TEM 816 CV>

A Mercedes-Benz já está oferecendo no mercado brasileiro a segunda geração do AMG GT. Agora, o carro esporte é equipado com o exclusivo e inovador sistema híbrido E Performance, que une um motor V8 biturbo de 4 litros a um propulsor elétrico. >

A potência combinada é de 816 cv e o torque alcança 86,6 kgfm, com isso, o veículo - que usa uma transmissão de nove velocidades - acelera de zero a 100 km/h em 2,8 segundos. >

A estrutura da carroceria também ajuda no desempenho, ela é composta por alumínio, aço, magnésio e compósitos de fibra, o que garante rigidez máxima com peso reduzido. O esportivo custa a partir de R$ 1.697.900.>

Com tecnologia de Fórmula 1, esportivo alcança os 320 km/h Crédito: Divulgação

