AUTOS

Empresa que controla Fiat terá nova marca no Brasil; conheça a Leapmotor

Saiba qual será o primeiro modelo no mercado brasileiro

Antônio Meira Jr.

Publicado em 2 de maio de 2025 às 17:50

Grupo que controla a Fiat, líder de vendas no Brasil, vai lançar nova marca de elétricos Crédito: Divulgação

A Stellantis, que controla empresas como Fiat, Jeep, Peugeot, Citroën e Ram, terá mais uma marca no mercado brasileiro, a Leapmotor. O grupo será responsável pela comercialização no país dos veículos da companhia chinesa focada em modelos elétricos. >

O plano é inaugurar 34 concessionárias este ano, incluindo uma em Salvador, onde será oferecido inicialmente o C10, um SUV do porte do Jeep Commander. >

Na sequência, será apresentado o B10, que tem dimensões próximas às do Jeep Compass. Acompanhei a confirmação, que aconteceu em Hangzhou, na China, onde fica a sede da Leapmotor. >

Apesar de ter em seu portfólio compactos e sedãs, o foco no Brasil será em SUVs, como confirmou Fernando Varela, vice-presidente da marca Leapmotor Stellantis América do Sul. >

Nesse primeiro momento, as concessionárias serão gerenciadas por grupos que já trabalham com as marcas da Stellantis, mas haverá espaços próprios de showroom e pós-venda.>

|Na cabine do C10, destaque para o quadro de instrumentos de 10,25 polegadas e a tela de 14,6 pol da central multimídia Crédito: Divulgação

COMO É O LEAPMOTOR C10>

As unidades que conheci do C10 estavam bem montadas e exibiam bons materiais de acabamento. O SUV tem 4,74 metros de comprimento, 1,90 m de largura, 1,68 m de altura e 2,82 m de entre-eixos. >

Na China, ele tem duas opções de propulsão e a Stellantis não revelou qual irá vender no Brasil, ou se irá oferecer ambas. Uma é equipada com o motor traseiro de 218 cv de potência e 32,6 kgfm de torque. >

Esse propulsor é alimentado por uma bateria de 69,9 kWh, que garante uma autonomia de 424 quilômetros pelo ciclo europeu. Em outra opção, o motor elétrico rende 215 cv, mas sua bateria pode ser carregada por um motor a combustão - que não foi feito para movimentar as rodas. Nesse caso, a autonomia alcança 974 km.>

A estreia do SUV será em outubro, quando a Leapmotor vai inaugurar 34 concessionárias no mercado nacional Crédito: Divulgação

NOVA VERSÃO PARA MAVERICK E F-150>

Das três picapes que a Ford oferece no Brasil, a Maverick e a F-150 vão ganhar a versão Tremor. >

Apresentada em 2023 nos Estados Unidos, essa configuração tem altura elevada do solo, suspensão e amortecedores especiais, ângulos de entrada e saída ampliados, pneus todo-terreno, diferencial blocante e protetores inferiores. >

Esses atributos contribuem, ao mesmo tempo, para o porte imponente das picapes e realçam o seu visual aventureiro. >

De acordo com a Ford, a data de lançamento das novas picapes e outras informações, como motorização e dados técnicos, serão divulgadas mais próximo à sua chegada ao mercado.>

Com reforço em características off-road, a série Tremor é inédita no país Crédito: Divulgação

ATUALIZAÇÕES NO CRETA E NO HB20>

A Hyundai lançou uma atualização importante para três dos seus modelos produzidos no país: o Bluelink oferecido de série em todas as versões do HB20 e Creta. >

Com uso gratuito por cinco anos, o sistema de carro conectado da empresa inclui o monitoramento, rastreamento e imobilização do veículo, assistência 24 horas, diagnóstico do automóvel, comandos de voz, busca por pontos de interesse, visualização do entorno do veículo (para versões do Creta com câmeras em 360 graus) e função SOS. >

Além disso, as opções aspiradas com câmbio manual do HB20, tanto hatch como sedã, tiveram a lista de equipamentos enriquecida, incluindo sensor crepuscular para os faróis e multimídia com comandos de voz.>

S10 GANHA EDIÇÃO ESPECIAL 100 ANOS>

A centésima versão especial da Chevrolet foi lançada nesta semana, a S10 100 anos. Em alusão ao centenário da companhia no mercado brasileiro, a nova configuração da picape custa R$ 325.690 e é baseada na versão Z71. >

Além da estética exclusiva, essa edição reforça as características off-road com rodas de 18 polegadas calçadas por pneus de uso misto e o conjunto de suspensão traz molas e amortecedores específicos para esta série, além de altura em relação ao solo 3 centímetros mais elevada. >

Ao todo, são 22 diferenciais, considerados com base num perfil crescente de clientes que customizam suas picapes tanto em desempenho como em estilo.>