Volvo apresenta o renovado XC90 e o inédito EX90, dois SUVs para sete pessoas

Ambos são eletrificados, um é híbrido plug-in e o outro é movido apenas pela energia da bateria

Antônio Meira Jr.

De São Paulo* Publicado em 18 de abril de 2025 às 13:00

Elétrico, o Volvo EX90 tem dois motores e uma bateria de 111 kWh que proporciona 459 km de autonomia Crédito: Divulgação

Fundada em 1927 na Suécia, a Volvo Cars foi controlada pela Ford de 1999 até 2010, quando a chinesa Geely assumiu o comando. Nesses 98 anos, apesar das mudanças de comando, a companhia continua fiel aos seus pilares. No momento, além do foco contínuo em segurança, no que o fabricante mais avança é a eletrificação.>

Todos os modelos que a Volvo comercializa no mercado brasileiro são eletrificados, ou seja, híbridos plug-in ou 100% elétricos. Há anos, a empresa sueca não oferece nenhum veículo apenas com motores a combustão no país. Essa premissa segue com o lançamento dos seus SUVs topo de linha: o renovado XC90 e o inédito EX90.>

“A Volvo segue confiante no futuro elétrico e estes dois carros comprovam este pensamento. O consumidor que adquire o XC90 quer um veículo eletrificado, mas opta pela segurança do motor a combustão. Já quem compra um EX90 já está confortável em ter um modelo totalmente elétrico, com capacidade de percorrer longas distâncias sem necessidade de carregamento. Junto com os outros carros da nossa linha, temos convicção que conseguimos atender aos nossos clientes da melhor maneira possível”, explica Marcelo Godoy, presidente da Volvo Cars Brasil.>

Ambos com capacidade para sete pessoas, os SUVs se complementam como portfólio. Enquanto o XC90 é oferecido em duas opções, Plus (R$ 639.950) e Ultra (R$ 689.950), com a sub opção Ultra Dark (R$ 699.950), com detalhes escurecidos e rodas mais largas, o o EX90 é oferecido em configuração única por R$ 849.950.>

Híbrido que pode ser recarregado na tomada, o XC90 pode rodar 47 km em modo totalmente elétrico Crédito: Divulgação

HÍBRIDO PLUG-IN>

Um levantamento da Volvo mostra que cerca de 48% das distâncias percorridas pelos proprietários de modelos híbridos plug-in da marca são feitas usando energia puramente elétrica. Nesse contexto, a autonomia de 47 quilômetros de autonomia do XC90 - validada pelo Inmetro - é o bastante para o uso cotidiano de muitos usuários do SUV.>

Nesse veículo, o conjunto motriz é formado por um motor 2 litros turbo (310 cv) com um propulsor elétrico instalado no eixo traseiro (145 cv). Eles desenvolvem uma potência combinada de 462 cv de potência e 72,3 kgfm de torque. Para completar, é associada ao sistema uma transmissão automática de oito velocidades e a tração é integral sob demanda.>

Apesar de ter mantido a propulsão, a Volvo atualizou o visual externo com uma nova grade frontal e as lanternas traseiras agora contam com máscara escura. No entanto, a maior novidade está no interior. A cabine foi renovada com foco na praticidade, entre os destaques está uma tela central maior, com 12,3 polegadas e alta resolução.>

100% ELÉTRICO>

O EX90 tem diversos recursos que prometem ampliar a segurança e para isso vai além dos cintos de segurança de três pontos, equipamento que a Volvo criou em 1959. Ele usa uma tecnologia de detecção em tempo real para entender se o motorista está cansado ou distraído e, assim, intervir e dar o suporte necessário. >

Em alguns casos, o EX90 alerta o motorista com um solavanco proposital, seguido por notificações mais consistentes, caso o alerta inicial não tenha o efeito desejado. Caso aconteça de o motorista adormecer, por exemplo, o EX90 pode parar o carro com segurança e sinalizar os demais motoristas com luzes de emergência. >

Os sensores internos para o sistema de compreensão do motorista, integrado ao conjunto de 12 sensores externos do LiDAR - que ainda tem à disposição oito câmeras e cinco radares -, aumentam ainda mais os altos níveis de segurança e abrem uma nova era para os carros da Volvo.>

O conjunto motriz é ousado. Os dois motores elétricos, um em cada eixo, entregam 524 cv de potência e 92,8 kgfm de torque. Eles proporcionam uma aceleração de zero a 100 km/h em apenas 4,9 segundos, dado que impressiona ainda mais quando se observa que esse SUV pesa 2.815 kg e tem 5,04 metros de comprimento. >

Outro aspecto interessante é a autonomia: 459 km de acordo com o Inmetro, que faz uma aferição muito conservadora em relação às medições europeias e americanas. No método europeu (WLTP), a aferição indica 606 km.>