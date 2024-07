AUTOS

Chevrolet terá rival para Fiat Pulse e Renault Kardian

Novo modelo será produzido na fábrica da GM no Rio Grande do Sul

Antônio Meira Jr.

Publicado em 14 de julho de 2024 às 12:00

Posicionado entre o Onix e o Tracker, o novo carro irá concorrer com Pulse e Kardian Crédito: Divulgação

Em janeiro, a General Motors anunciou que iria investir R$ 7 bilhões no mercado brasileiro até 2028. Naquele momento, não foi explicado quais seriam os direcionamentos no aporte, o que começou a ser revelado nesta semana com a confirmação da aplicação de R$ 1,2 bilhão na fábrica de Gravataí, no Rio Grande do Sul.

O montante será destinado à produção de um novo Chevrolet em um segmento ainda não explorado pela marca no país. Minha aposta é em um crossover, um produto maior que o Onix e menor que o Tracker. Com a mesma plataforma desses dois modelos, a GEM, ele ficaria posicionado na mesma faixa em que estão o Fiat Pulse e o recém-lançado Renault Kardian.

“Este novo carro será lançado em 2026 no Brasil e posteriormente exportado para a região, com o propósito de ampliar a linha Chevrolet”, explicou Santiago Chamorro, presidente da General Motors América do Sul.

A FÁBRICA GAÚCHA DA GM

A fábrica da GM em Gravataí iniciou suas atividades em 20 de julho de 2000, mas antes de ser instalada no RS a planta foi disputada pela Bahia, que, na época, conseguiu mudar os planos da Ford, que inicialmente iria se instalar no estado e só depois veio para Camaçari. Atualmente, a unidade gaúcha, que começou sua história fabricando o Celta, já soma mais de 4,7 milhões de unidades produzidas.

Além de ter sido a primeira unidade da empresa no Brasil fora do Estado de São Paulo, inaugurou globalmente o conceito de condomínio industrial, reunindo os principais fornecedores, que estão estrategicamente posicionados para otimizar o processo produtivo. Atualmente, o Onix é o único automóvel feito lá, nas carrocerias hatchback e sedã.

BLINDADOS BRASILEIROS

A Iveco Defence Vehicles (IDV), empresa especializada em veículos de defesa e segurança pública, assinou contrato com o Exército Brasileiro, por meio da Diretoria de Fabricação do Exército, para o fornecimento de 420 unidades do LMV-BR 2. Os veículos, uma viatura blindada multitarefas, serão produzidas em um prazo de 10 anos, com previsão de entrega das primeiras unidades em 2026. O valor do contrato é de R$ 1,4 bilhão, o que representa o custo de R$ 3,33 milhões por veículo.

A produção será em Sete Lagoas, Minas Gerais, onde a empresa já produziu mais de 700 exemplares do blindado anfíbio Guarani desde 2013. No Brasil, o LMV-BR 2 foi batizado como Guaicurus, nome de uma antiga tribo indígena de guerreiros que lutavam montados a cavalo.

O veículo que será produzido pela IDV para o Exército foi avaliado em 2019 Crédito: Divulgação

CARROS USADOS NA BAHIA

Conforme dados da Federação Nacional das Associações dos Revendedores de Veículos Automotores (Fenauto), foram comercializados 25.358 automóveis e comerciais leves seminovos em junho na Bahia. Entre os modelos de passeio, o mais transacionado foi o Volkswagen Gol, com 1.654 emplacamentos, seguido pelo Fiat Palio (1.261) e Fiat Uno (1.057).

Entre os comerciais leves, categoria que inclui picapes e vans, domínio da Fiat Strada (1.437). Na sequência, ficaram Toyota Hilux (538) e Fiat Toro (516), respectivamente segundo e terceiro colocados.

EUROPA VERSUS CHINA

A guerra comercial iniciada por países europeus teve efeito quase imediato nas vendas externas da China. A perspectiva de aumento das tarifas europeias para os veículos afetou as exportações chinesas. De acordo com a Reuters, as vendas externas de carros elétricos e híbridos plug-in chineses desaceleraram em junho. A queda nas exportações desta categoria de veículos foi de 15,2% em relação a maio.

Além das quedas nas exportações, o mercado interno chinês está em baixa pelo terceiro mês. Com 1,7 milhão de unidades entregues em junho, os licenciamentos caíram 7% em relação ao mesmo período do ano passado.

MOTOCICLETAS EM ALTA

As empresas associadas à Associação Brasileira dos Fabricantes de Motocicletas, Ciclomotores, Motonetas, Bicicletas e Similares (Abraciclo) tiveram o melhor semestre da indústria de motocicletas desde 2012. Foram produzidas 868,1 mil unidades, representando um aumento de 13,5% na comparação com o período homólogo.

Já a Fenabrave, entidade que representa os revendedores de veículos novos, aponta que foram emplacadas 932.940 motos zero-quilômetro, aumento de 19,65% nas vendas em comparação com o primeiro semestre de 2023.

NOVAS LOJAS DA BYD