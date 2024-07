AUTOS

Volvo resolve cobrar de clientes da BYD que usam seus carregadores

Medida da empresa sueca no Brasil também atinge outras marcas, confira os valores

Antônio Meira Jr.

Publicado em 7 de julho de 2024 às 12:00

Depois do amplo uso por rivais, a Volvo resolveu taxar recargas em seus eletropostos Crédito: Divulgação

A Volvo Cars está investindo R$ 70 milhões em uma rede nacional de recarga para veículos elétricos. O projeto continua em andamento, e a empresa sueca fez um balanço nesta semana revelando que veículos de outros fabricantes - que não fizeram esforços em infraestrutura - estão se beneficiando da sua rede. Um levantamento da empresa aponta que, entre usuários de outras marcas, 47% conduzem modelos eletrificados da BYD e 13% da GWM.

Por isso, a partir da próxima quarta-feira (10), os eletropostos instalados pela Volvo só serão gratuitos para os carros da marca. De qualquer forma, os concorrentes poderão ter acesso, mas terão que pagar. O kWh vai custar R$ 4, além disso, será cobrado R$ 2,50 pela taxa de conectividade e R$ 5 por minuto por taxa de ociosidade, ou seja, se o veículo for carregado e o condutor não fizer a retirada da vaga em até 16 minutos, vai ser cobrado por isso. Dessa forma, carregar completamente a bateria de um BYD Dolphin vai custar R$ 180,50.

SERÃO 101 ELETROPOSTOS

A Volvo foi uma das pioneiras na instalação de carregadores wallbox, em 2017. Quatro anos depois, em 2021, já havia mil pontos de recarga de conveniência em diferentes regiões do território brasileiro. Em 2022, iniciou a jornada de implementação da infraestrutura de recarga rápida e instalou o primeiro eletroposto em rodovias.

Nessa época, anunciou o investimento para a implementação de 101 eletropostos rápidos em rodovias. Já foram instaladas 52 estações, totalizando 19 mil quilômetros de estradas e 37 rotas conectadas. No último ano, 40 mil recargas foram realizadas, número que corresponde a 1 milhão kWh consumidos.

ELÉTRICO EX30 FAZ SUCESSO

No mês de junho, o EX30 foi o veículo premium com maior número de emplacamentos no país, 666 unidades, e consolidou a Volvo Car Brasil como marca premium líder no segmento dos elétricos (com EX30, C40 e XC40). No total, a marca sueca contabilizou 1.148 unidades licenciadas, ficando atrás da BMW (1.591) e à frente da Porsche (616), Audi (496) e Mercedes-Benz (439).

CRESCIMENTO EM JUNHO

Foram emplacados 202.474 automóveis e comerciais leves zero-quilômetro em junho no país, alta de 10,52% na comparação com maio e de 12,70% em relação ao resultado de junho do ano passado. Outro ponto positivo é quando é observado o resultado do acumulado do ano, contabilizando as vendas de janeiro a junho já são 1.077.003 novos modelos emplacados, alta de 15,26% na comparação com o mesmo período de 2023.

MODELOS MAIS VENDIDOS

Depois da alternância do Volkswagen Polo e da Fiat Strada na liderança nos últimos meses, em junho, foi a vez do Hyundai HB20 fechar o mês em primeiro lugar. O hatchback somou 9.760 emplacamentos, deixando o Polo em segundo, com 9.683 unidades, e o Chevrolet Onix em terceiro, com 8.852 exemplares.

A Strada caiu para a quarta posição com 7.551 veículos e viu outro Fiat, o Argo, se aproximar, com 7.423 carros - garantindo a quinta posição. Da sexta à décima colocação ficaram: Chevrolet Onix Plus (6.538), Fiat Mobi (6.007), VW T-Cross (5.936), Chevrolet Tracker (5.918) e Hyundai Creta (5.858).

PREFERIDOS DOS BAIANOS

A Hyundai também se destacou na Bahia, onde o Creta somou 284 licenciamentos e dividiu a liderança com a Fiat Strada. Na segunda posição, com 264 emplacamentos, ficou a Fiat Toro e, em terceiro lugar, o Toyota Corolla Cross, com 241 exemplares.

O VW Polo (214) ficou em quarto lugar e a Toyota Hilux (199), em quinto. Da sexta à décima posição ficaram: Nissan Kicks (183), Hyundai HB20 (179), Jeep Renegade (176), Chevrolet Tracker (174) e Chevrolet Onix (155).

O Creta surpreendeu com a liderança geral de vendas na Bahia Crédito: Divulgação

FORD RANGER EM ALTA

Lançada há um ano, a Ranger fechou o mês de junho com o maior volume de vendas da sua história, com 3.026 emplacamentos. Esse desempenho garantiu também a maior participação de mercado dos últimos três anos, de 25,1%, e a vice-liderança do segmento de picapes médias - liderado pela Toyota Hilux.

No segmento topo de linha, que representa historicamente mais da metade de todas as picapes vendidas no Brasil, a Ranger foi líder em junho com 1.976 unidades e 26,3% de participação. Na Bahia, a picape foi o 11º veículo mais vendido em junho.

A Ranger bateu seu recorde de emplacamentos no mercado nacional Crédito: Ford Ranger 2024

NOVA REPRESENTANTE BYD

O Grupo Indiana, que atua no mercado de automóveis há mais de 40 anos, começou a comercializar nesta semana veículos da BYD em Salvador. A concessionária foi batizada de Mandarim e fica em frente ao Shopping da Bahia, ao lado da Volkswagen Baviera e da Citroën Gaulesa, ambas do mesmo grupo.

Andersson Tolentino, gerente-geral da empresa, está empolgado com a nova operação e acredita no potencial da marca, com expectativa de comercializar 100 veículos por mês na nova unidade. Visitei as instalações e gostei de ver o estoque de peças, com grande variedade de componentes. Em breve, será inaugurada outra unidade da BYD Mandarim, ao lado da Ford Indiana de Lauro de Freitas.

O King, um sedã híbrido, é um dos destaques na BYD Mandarim Crédito: Divulgação

