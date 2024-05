AUTOS

Volvo EX30: inaugura conceito de organização interna e empolga pela dirigibilidade

Todas as versões do veículo estão isentas do pagamento de Ipva na Bahia. Assista avaliação em vídeo

Antônio Meira Jr.

Publicado em 31 de maio de 2024 às 14:30

Produzido na China, o novo Volvo chega ao Brasil em três versões Crédito: Divulgação

O desenho com a personalidade escandinava é marcante no EX30, novo crossover da Volvo. Os faróis que fazem alusão ao martelo de Thor estão lá para identificá-lo como um produto do portfólio do fabricante sueco e a dianteira sem fendas atesta que é um elétrico.

O exterior é moderno, mas está em linha com outros produtos da marca. A grande diferença está na cabine. Basta acessar o habitáculo para entender que é um veículo de vanguarda. O quadro de instrumentos tradicional, que exibe a velocidade, dados do computador de bordo e outras funções, não está lá. O único equipamento presente é um sensor que monitora a atenção e fadiga do motorista.

Tudo que em um automóvel tradicional estaria agrupado no painel atrás do volante migrou para uma tela central, que tem 12,3 polegadas. Além disso, ela concentra outros diversos comandos: desde a abertura do porta-luvas e bagageiro, até os ajustes dos retrovisores externos.

Em um primeiro momento você pode achar até que faltam equipamentos, o que não é verdade. Basta rodar por alguns quilômetros para entrar em sinergia com o EX30. É diferente, quebra paradigmas, mas é intuitivo e aos poucos o condutor se acostuma e se sente à vontade. Até o sistema de som, que utiliza um sound bar acima do painel dianteiro, promove uma integração entre o carro com uma casa.

A empresa anuncia que o novo modelo foi projetado para ser recuperado em até 95% de seus materiais. Além de ser um carro desenvolvido para ser reutilizável. Outro fator que remete à sustentabilidade é que 17% do aço e do plástico e 25% de alumínio utilizados na sua produção são reciclados, entre outros materiais naturais, como, por exemplo, os tecidos aplicados nos bancos e acabamentos interiores.

PROPULSÃO E PREÇO

Para ter esse Volvo é preciso desembolsar pelo menos R$ 229.950, preço da versão mais acessível, a Core. Além dela, são oferecidas outras duas: Plus (R$ 277.950) e Ultra (R$ 293.950). Em todos, a propulsão é única: um motor elétrico dianteiro e tração traseira. A máquina entrega 272 cv de potência e 35 kgfm de torque.

O que muda entre as versões são as opções de bateria. Na Core ela é originalmente de 51 kWh e, por mais R$ 20 mil, pode ser de 69 kWh - esse fator demonstra bem o peso do custo da bateria em um veículo elétrico. Além de passar de 250 quilômetros de autonomia, passa para 338 km e a aceleração de 0 a 100 km/h baixa de 5,7 segundos para 5,3 segundos. Nas configurações Plus e Ultra a bateria de 69 kWh é de série. Neles todos, como todo Volvo, a velocidade máxima é limitada a 180 km/h.

Volvo EX30 1 de 5

Diferentemente do que acontece com modelos com motores a combustão interna, os elétricos possuem menos peças e com isso as revisões podem ser efetuadas em um prazo maior. No caso do EX30, a programação é que a checagem pela concessionária seja feita em intervalos de 24 meses ou 30 mil km, valendo o que ocorrer primeiro.

A garantira total é de três anos ou 100 mil km, mas para a bateria é de oito anos ou 160 mil km. Além disso, os três primeiros anos de manutenção estão inclusos na compra do carro. A partir daí, a Volvo anuncia que o custo da revisão de 120 mil km e de 150 mil km é de R$ 699 cada. Outro fator de consideração: na Bahia, há isenção do Ipva para veículos elétricos que custam até R$ 300 mil, o que contempla todas as configurações do EX30.

MERCADO MAIOR

Fundada em 1927, a Volvo foi controla de 1998 até 2010 pela Ford, quando passou a ser gerida pela Geely. Referência global em segurança veicular, a empresa foi uma das primeiras a apostar em eletrificação no mercado brasileiro e, antes da chegada do EX30, se restringia a um segmento premium que movimenta de 45 a 50 mil unidades por ano.

“Já temos uma série de dados dos mercados nos quais o EX30 já foi lançado, e eles nos deixam muito animados. Estamos saindo de um segmento de nicho, que movimenta cerca de 50 mil carros ao ano, para uma faixa bem maior da indústria, que gira em torno de 500 mil unidades por ano e que chamamos de segmento expandido. É este tipo de crescimento que o EX30 vai nos proporcionar”, revela animado Marcelo Godoy, Presidente da Volvo Car Brasil.

O bagageiro tem capacidade para 400 litros e ainda há um dianteiro que leva 7 litros Crédito: Divulgação