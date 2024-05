AUTOS

SUV para oito pessoas: Hyundai Palisade chegará neste ano ao Brasil

Sofisticado e espaçoso, o veículo está programado para estrear no segundo semestre no mercado nacional

Antônio Meira Jr.

Publicado em 23 de maio de 2024 às 14:00

O Palisade é o maior SUV produzido pela Hyundai Crédito: Divulgação

Anunciado em março, o novo acordo entre a Hyundai e a Caoa, empresa que era responsável pela importação da marca coreana, vai viabilizar muitas novidades no portfólio. Uma das mais aguardadas é o Palisade, um SUV para oito ocupantes.

Apresentado no final de 2018, esse é o maior automóvel de passeio da Hyundai: são 4,98 metros de comprimento, 1,98 m de largura, 1,75 m de altura e 2,90 m de distância entre-eixos. Como comparação, o Toyota SW4 tem 4,79 m de comprimento e 1,83 m de largura.

No Palisade, tanto a segunda, quanto a terceira fileira de bancos podem acomodar três passageiros. Assim, somados aos dois assentos dianteiros, esse SUV pode levar o motorista e mais sete ocupantes. Com as três fileiras montadas o porta-malas - que tem abertura e fechamento elétrico - pode receber até 510 litros de bagagem e, dobrando a terceira fileira, o espaço chega aos 1.297 litros.

Na cabine, materiais de ótima qualidade. O couro é utilizado para revestir os bancos e os painéis das portas. Na lista de equipamentos de conforto e comodidade estão itens como o Ergo Motion Seat, que massageia e ajusta a postura do condutor.

Além disso, estão presentes uma central multimídia de 12,3 polegadas (com Android Auto e Apple CarPlay sem fio) e um sistema de áudio premium da Harman Kardon, grife bastante utilizada por marcas premium como BMW e MINI.

Ampla, a cabine é sofisticada e tecnológica Crédito: Divulgação

O retrovisor interno pode funcionar refletindo através de um espelho ou por meio de uma câmera, o que é bastante útil quando o veículo está com muitas pessoas a bordo. Dessa forma, a câmera instalada na traseira capta uma imagem limpa, sem obstáculos.

Outro recurso interessante do Palisade é o Remote Smart Parking Drive. Essa tecnologia permite manobrar esse Hyundai em espaços apertados estando fora do veículo. Basta o motorista acionar um comando pela chave.

Como o Creta e no HB20, o Palisade é um veículo conectado. Dessa forma, por meio de um aplicativo para smartphone o motorista pode acionar o ar-condicionado à distância, por exemplo. O proprietário tem a possibilidade de usar o SUV sem a chave, utilizando a carteira digital do celular, como em cartões bancários por aproximação.

Outro destaque são os recursos semiautônomos, que incluem frenagem automática de emergência, assistente de manutenção de faixa e controle de cruzeiro adaptativo.

Hyundai Palisade 1 de 5

PROPULSÃO E PREÇO

Esse Hyundai chegará ao mercado brasileiro equipado com um motor V6 3.8 movido a gasolina. Associado a uma transmissão automática de oito velocidades e tração integral sob demanda, esse propulsor oferece 295 cv de potência e 36,1 kgfm de torque. O SUV acelera de zero a 100 km/h em segundos e atinge os 230 km/h de velocidade máxima.

A companhia ainda não revelou o preço do veículo, mas ele deve chegar - importado da Coreia do Sul - em apenas uma configuração, a topo de linha Calligraphy. Nessa versão, o Palisade custa 52.350 dólares nos Estados Unidos, o equivalente a R$ 260 mil. A expectativa é que no mercado brasileiro seja oferecido por algo em torno de R$ 500 mil.

Atualmente, o único modelo zero-quilômetro disponível no país capaz de levar oito ocupantes é o Land Rover Defender 130, que se aproxima de R$ 900 mil. Até ano passado, a Kia importava a Carnival, uma van de luxo que levava sete pessoas.

OUTRAS NOVIDADES

Também está programado para estrear no país o elétrico Ioniq 5. Inspirado no Pony, o primeiro automóvel da marca, o carro tem uma proposta de sustentabilidade. O forro do teto e do carpete, por exemplo, incluem em sua composição biocomponentes extraídos da cana-de-açúcar. Com 305 cv de potência, sua autonomia chega aos 500 quilômetros - de acordo com a aferição WLTP.

O Ioniq 5 está no planejamento da filial brasileira para este ano Crédito: Divulgação

PICAPE AINDA NÃO

A Santa Cruz, uma picape monobloco do porte da Fiat Toro, ainda não vem. O utilitário, lançado nos Estados unidos em 2021, é produzido somente em uma fábrica em todo o mundo, em Montgomery, no Alabama. Diferentemente dos outros modelos, que serão importados da Coreia do Sul, onde há grande capacidade produtiva, essa unidade tem produção limitada. Para ser vendida aqui, teria que ser fabricada na região.