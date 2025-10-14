COLUNA BRUNO WENDEL

Homem que pulou de prédio para fugir da prisão é gerente de traficante influente na Bahia

Ele foi localizado na Região Metropolitana de Salvador (RMS)

Bruno Wendel

Publicado em 14 de outubro de 2025 às 10:59

Polícia Civil Crédito: Divulgação

O homem que pulou do terceiro andar de um prédio na tentativa de escapar da polícia nesta segunda-feira (13) em Camaçari tem motivos de sobra para tal ato de desespero: ele é o ‘Do Job’, gerente de Fábio Souza dos Santos, o ‘Geleia’, uma das maiores lideranças do Bonde do Maluco. ele foi localizado em condomínio de luxo.

Caso é investigado pela Polícia Civil 1 de 5

‘Do Job’ foi preso em um condomínio em Vila de Abrantes, em Camaçari, Região Metropolitana de Salvador. Na ocasião, ele tentou escapar ao perceber a aproximação policial, pulando do terceiro andar do edifício e invadindo uma residência no térreo.

Agora, com ‘Do Job’ fora de circulação, a polícia acredita ter enfraquecido o BDM em Camaçari, pois ele é considerado um dos principais operadores da organização.