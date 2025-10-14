Homem que pulou de prédio para fugir da prisão é gerente de traficante influente na Bahia

Cadastre-se e receba grátis as principais notícias do Correio.
Bruno Wendel
Publicado em 14 de outubro de 2025 às 10:59
O homem que pulou do terceiro andar de um prédio na tentativa de escapar da polícia nesta segunda-feira (13) em Camaçari tem motivos de sobra para tal ato de desespero: ele é o ‘Do Job’, gerente de Fábio Souza dos Santos, o ‘Geleia’, uma das maiores lideranças do Bonde do Maluco. ele foi localizado em condomínio de luxo.
‘Geleia’ era um dos integrantes da cúpula da organização que goza de privilégios dentro da Penitenciária Lemos Brito, como bebidas importadas e banheiros exclusivos, conforme denúncia exclusiva do CORREIO. Ele aproveitou as regalias até o dia 21 de outubro de 2023, quando fugiu com outros seis integrantes da facção por um buraco no módulo, atravessando a mata e chegando à Avenida Gal Costa.
Caso é investigado pela Polícia Civil
‘Do Job’ foi preso em um condomínio em Vila de Abrantes, em Camaçari, Região Metropolitana de Salvador. Na ocasião, ele tentou escapar ao perceber a aproximação policial, pulando do terceiro andar do edifício e invadindo uma residência no térreo.
Agora, com ‘Do Job’ fora de circulação, a polícia acredita ter enfraquecido o BDM em Camaçari, pois ele é considerado um dos principais operadores da organização.
Mordomias do BDM na PLB