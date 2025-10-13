Perigo iminente: facção rival toma bairro do Centro Antigo de Salvador? Saiba mais

Cadastre-se e receba grátis as principais notícias do Correio.
Bruno Wendel
Publicado em 13 de outubro de 2025 às 15:00
Ao que tudo indica, o Comando Vermelho se firmou no Tororó. Há cerca de uma semana, postes e muros foram novamente marcados com as iniciais 'CV'.
O bairro, que historicamente é tido como território do Bonde do Maluco (BDM), vem sendo alvo de ataques do grupo carioca, que tenta, a partir do Tororó, avançar no Centro de Salvador, controlado pelo rival.
Fontes da polícia relataram que a Portelinha (entrada da Lapa) e parte do Dique já são terrenos controlados pelo CV.
Tororó ‘virou’: bairro histórico é ocupado por nova facção