Perigo iminente: facção rival toma bairro do Centro Antigo de Salvador? Saiba mais

Tororó vem sendo disputado pelas duas maiores organizações criminosas do estado

  • Foto do(a) author(a) Bruno Wendel

  • Bruno Wendel

Publicado em 13 de outubro de 2025 às 15:00

Tororó ‘virou’: bairro histórico é ocupado por nova facção
Tororó ‘virou’ ? Bairro histórico é novamente demarcado por facção rival Crédito: Bruno Wendel/CORREIO

Ao que tudo indica, o Comando Vermelho se firmou no Tororó. Há cerca de uma semana, postes e muros foram novamente marcados com as iniciais 'CV'.

O bairro, que historicamente é tido como território do Bonde do Maluco (BDM), vem sendo alvo de ataques do grupo carioca, que tenta, a partir do Tororó, avançar no Centro de Salvador, controlado pelo rival.

Fontes da polícia relataram que a Portelinha (entrada da Lapa) e parte do Dique já são terrenos controlados pelo CV.

