CRIME ORGANIZADO

Comando Vermelho transforma Dique do Tororó em “boca de fumo”

O motorista que passar sem pressa à noite pelo Dique do Tororó, sentido Sete Portas, notará que em frente a uma rede de fastfood há um grupo de moradores de rua no espaço destinado à roda de capoeira. O que muita gente não sabe é que entre eles estão integrantes do Comando Vermelho, que fazem do local uma “boca de fumo” ao ar livre!