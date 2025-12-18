Acesse sua conta
Veracel Celulose lidera investimentos produtivos na Bahia

Empresa concentra quase metade dos R$ 6,45 bilhões aprovados pelos programas Desenvolve e ProBahia para próximos anos

  • Foto do(a) author(a) Donaldson Gomes

  • Donaldson Gomes

Publicado em 18 de dezembro de 2025 às 05:00

Fábrica da Veracel é um dos principais motores econômicos no Extremo Sul da Bahia Crédito: Clio Luconi / Divulgação

A Veracel Celulose é um dos grandes destaques entre os investimentos produtivos previstos para a Bahia nos próximos anos. Os conselhos deliberativos dos programas Desenvolve e ProBahia aprovaram, na última terça-feira (dia 16), 36 projetos de diversas empresas que somam mais de R$ 6,45 bilhões em investimentos e preveem a geração de mais de 2,8 mil empregos diretos. Quase metade do volume, segundo o anúncio do governo estadual, será de investimentos da fabricante de celulose baseada em Eunápolis, no Extremo Sul baiano. Segundo a Veracel, os investimentos são direcionados à modernização e à sustentação das operações industriais e florestais atuais da companhia, “englobando iniciativas essenciais para manter a produção eficiente, segura e competitiva, garantindo a continuidade operacional e a evolução tecnológica da empresa no Extremo Sul da Bahia”. A Veracel destaca ainda que os recursos aplicados à aquisição, no estado, de bens, equipamentos e insumos vinculados ao projeto, reforçam o compromisso com a economia local. “Ao priorizar a cadeia produtiva regional, a empresa contribui para o fortalecimento de fornecedores baianos, a manutenção de empregos e a dinamização socioeconômica do território”, completa.

Campo no PIB

O PIB do agronegócio baiano registrou uma variação nominal de 8,1% no terceiro trimestre de 2025, na comparação com o mesmo trimestre de 2024. A variação foi decorrente do crescimento de 6,2% no volume dos produtos e serviços do agronegócio e ainda pelo crescimento de 1,8% nos preços desses mesmos produtos e serviços, de acordo com cálculos da SEI. Em valores correntes, o PIB do agronegócio totalizou R$ 32,5 bilhões, equivalendo a 24,9% da atividade econômica baiana, percentual um pouco menor do que o registrado no mesmo trimestre de 2024. No terceiro trimestre, o principal fator responsável para a expansão foi o desempenho na produção de cereais (+21%), lavouras permanentes (+24,5%) e café (+14%). Ao longo de 2025, os dados apontam que a produção de grãos baiana registrou crescimento de 10,9% em relação à safra anterior, totalizando 13,9 milhões de toneladas.

Fieb no interior

O Sistema Fieb projeta um aporte de R$ 342 milhões em investimentos para 2026. A construção de novas unidades, reformas e a ampliação de estruturas físicas já existentes fazem parte do plano de investimentos para todo o estado. Com 46 projetos e obras atualmente em andamento, Sesi e Senai ampliam a presença na Região Metropolitana (RMS) e no interior. Em 2025, a Fieb investiu R$ 178,9 milhões em obras do Sesi e Senai na Bahia. Destaque para a inauguração, em 11 de dezembro, da nova escola Sesi em Candeias, com investimento de R$ 28 milhões.

Estratégia acertada

O Itaú Private Bank superou a marca de R$ 1 trilhão em ativos sob gestão e administração, sendo a primeira instituição brasileira a atingir esse volume dentro do segmento de altíssima renda (R$ 10 milhões ou mais). O marco foi impulsionado principalmente pela evolução, nos últimos anos, das estratégias de regionalização, internacionalização e pela aderência dos clientes à proposta de valor de visão global integrada (investimentos e banking onshore e offshore). Apenas nos últimos três anos, foram inaugurados seis novos escritórios em diversas regiões do Brasil: Bauru (SP), Fortaleza (CE), Goiânia (GO), Brasília (DF), Salvador (BA) e Blumenau (SC). Atualmente, o banco possui 13 unidades regionais do segmento Private.

